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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet.com.tr
20.12.2018 - 19:46, Son Güncelleme:

Sosyal medyada tartışma konusu olmuştu... Milli Piyango'dan açıklama geldi

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9 Ekim tarihli Milli Piyango çekilişinde amorti numaralarının belirlenmesi tartışma konusu oldu. Bugün sosyal medyada çok konuşulan olan görüntünün ardından Milli Piyango'dan açıklama geldi.

9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişinin görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu. İlk amorti numarasının belirlenmesinin ardından ikinci numaranın çekilişi esnasında ilginç bir an yaşandı.

MODERATÖR DÜĞMEYE BASMADAN TOP DÜŞTÜ

İlk amorti numarasının "4" olarak belirlenmesinin ardından sıra ikinci numaranın belirlenmesine geldi. Çekiliş heyeti butona basmadan "6" numaralı topun küreden çıkması ise herkesi şaşırttı.

Daha sonra ise çekiliş heyetinden görevli moderatör, duruma müdahale etti ve butona basmadığı halde topun düştüğünü söyleyerek çekiliş tekrar gerçekleştirdi. Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıktı.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çekilişin gerçekleştiği kürenin arkasında duran bir kişi ise tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bu durum ise oldukça tartışıldı. 9 Ekim'de gerçekleşen bu çekilişin görüntüleri internette hızla yayıldı. 

Sosyal medyada tartışma konusu olmuştu... Milli Piyangodan açıklama geldi

MİLLİ PİYANGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili, Milli Piyango resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişi ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti ortaya çıkmıştır:

İdaremiz tarafından düzenlenen şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

İdaremizce düzenlenen tüm çekilişlerden önce, Çekiliş Heyeti ve Noter huzurunda teknik personel tarafından çekiliş kürelerinin kontrol ve testleri yapılmaktadır. Çekiliş küreleri ile ilgilenen teknik personel çekiliş esnasında küreler ile ilgili herhangi bir sorun veya arıza olduğunda anında müdahale edilebilmesi amacıyla arkada hazır bulunmaktadır.

Bahse konu 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişinde de kürelerin kontrolü ve testleri yapılarak canlı yayın çekilişine geçilmiştir.

Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen numaralı top Çekiliş Heyeti ve Noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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