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    Sosyal medyada kazandı, sandıkta kaybetti

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:

    Çarpıcı tanıtımları, esprili kampanyaları ve denizde seçim çalışmasıyla dikkat çeken Saadet Partisi sosyal medyada gördüğü ilgiyi sandıkta bulamadı.

    Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Veysel İlhan, Ordu milletvekili adaylarına destek olmak amacıyla ilginç bir çalışmaya imza atmıştı.

    Veysel İlhan, Ünye sahilinde takım elbisesi ile denize girerek oy istemiş ve bu anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

    Partinin seçim döneminde yayınladığı reklam filmleri, animasyonlar da büyük ilgi görmüştü. Sosyal medyada gördüğü ilgili sandıkta bulamayan Saadet Partililer hayal kırıklığı yaşadı.

    Son seçimlere göre oyunu artırmasına rağmen yüzde 1,35'lik oy oranıyla beklentilerin altında kalan Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 1'in altında kaldı.

    CHP LİSTESİNDEN 3 VEKİL

    Saadet Partisi'nin CHP listelerinden gösterilen altı isimden üçü meclise girebilidi. Konya'da Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karaduman, İstanbul'dan Hüseyin Emre Bağce ve yine İstanbul'dan eski Refah Partisi milletvekili Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam resmi olmayan sonuçlara göre CHP listesinden parlamentoya girdi.

    Etiketler: seçim sonuçları , son dakika , haberler
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