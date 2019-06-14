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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TRABZON (İHA)
14.06.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Sosyal medya bu karneyi konuşuyor! En çok o paylaşıldı...

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Şehit Eren Bülbül için karne düzenleyip annesine verdiler, o karne sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne Ayşe Bülbül "2 yıldır karne günlerini buruk geçiriyorum" dedi.

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  • Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
  • Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
  • Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
  • Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül’e verirken, duygusal anlar yaşandı.

EREN’İN BÜTÜN NOTLARI 100

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak ‘100’ yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı. Eren Bülbül’ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.

Sosyal medya bu karneyi konuşuyor En çok o paylaşıldı...

Oğlu için hazırlanan karneyi gösteren Anne Ayşe Bülbül ise "Söyleyecek çok şeyim var da söylemeye yüreğim yok. Bugün karne günüydü. Karne getirmeseydiler ben oğlumun karnesini alacaktım okulundan. 2 yıldır karne günlerini buruk geçiriyorum" dedi.

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