Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları
Cuma mesajları 12 Temmuz sabahının ilk ışıklarından itibaren çeşitli mecralar aracılığıyla paylaşılıyor. Cuma günlerinin geleneği haline gelen cuma mesajları Twitter’da ‘hayırlı cumalar’ etiketiyle en çok konuşulanlar listesinde. İşte, uzunlu-kısalı cuma mesajları...
Cuma günleri, sevdiklerimizden gelen mesajlarla güzel. Mübarek cuma gününün hissettirdiği güzel duyguları ve kalplerinden geçen duaları uzakta olan aileleriyle veya sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarından faydalanıyor. İşte, birbirinden güzel cuma mesajları seçenekleri...
CUMA MESAJLARINDAN DERLEMELER
Sevebildikçe...
Gülebildikçe...
Güldürebildikçe...
Güzeldir Yaşamak...
Mutlu olmak için doğaçlama yaşa,
Planların canı cehenneme...
#hayirlicumalar
Gönüllerin huzur bulduğu bu mübarek günde, Cuma'nın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.
Hak bir gönül verdi bana , ha! demeden hayran olur , bir dem gelir giryan olur.#hayirlicumalar
“Nasibe inanan yolda,
Duâya inanan darda kalmaz”
#HayırlıCumalar
Yeni başlayan günde her şey gönlünüze göre olsun...
Mutlu, huzurlu ve güzel bir gün dilerim.
#HayırlıCumalar
"Ne zaman yaramızdan şikayetçi olsak,
Daha deriniyle imtihan olunduk."
O yüzden diyoruz ; tevekkül iyidir.
#hayirlicumalar
Ne güzel dua:
"Kelimeleri gönül inşâ eden insanlara rast gelesiniz."
''amin'' der misiniz?
#HayırlıCumalar
Biz bu dünyanın yorgun kullarıyız Allah'ım.
Sen daralmış gönüllerimizi genişlet.
Bizi hayırlı yollara ilet...
Selam ve dua ile,
#Hayırlıcumalar
Hayat öyle bir sır ki ;
Önce şükür, Sonra sabır,
Sonra da inanmak gerek..
Selâm ve Duâ ile Cumamız mübarek olsun
#Hayırlıcumalar
Bir hayır duası olarak;
“Allah yakınlığına alıştığınız
kalbin yokluğunu göstermesin.”
#HayırlıCumalar
"Allah'ım
İçimizi sevginle, dışımızı şefkatinle rızkımızı bereketinle , ömrümüzü merhametinle .
Ahiretimizi nurunla doldur."
"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."
"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar
"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar
"En güzel zırh Duâ'dır.. Eksik olmasın gönlümüzden, dilimizden..." #HayırlıCumalar
"Kibrin şımarttığı, kinin şaşırttığı insanlardan olmamak Duâsıyla
Cumâ'mız Mübarek olsun
Duâ'larımız sizinle"
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