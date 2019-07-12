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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları

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Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları

Cuma mesajları 12 Temmuz sabahının ilk ışıklarından itibaren çeşitli mecralar aracılığıyla paylaşılıyor. Cuma günlerinin geleneği haline gelen cuma mesajları Twitter’da ‘hayırlı cumalar’ etiketiyle en çok konuşulanlar listesinde. İşte, uzunlu-kısalı cuma mesajları...

Cuma günleri, sevdiklerimizden gelen mesajlarla güzel. Mübarek cuma gününün hissettirdiği güzel duyguları ve kalplerinden geçen duaları uzakta olan aileleriyle veya sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarından faydalanıyor. İşte, birbirinden güzel cuma mesajları seçenekleri...

CUMA MESAJLARINDAN DERLEMELER

Sevebildikçe...
Gülebildikçe...
Güldürebildikçe...
Güzeldir Yaşamak...
Mutlu olmak için doğaçlama yaşa,
Planların canı cehenneme...
#hayirlicumalar

Gönüllerin huzur bulduğu bu mübarek günde, Cuma'nın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.

Hak bir gönül verdi bana , ha! demeden hayran olur , bir dem gelir giryan olur.#hayirlicumalar

“Nasibe inanan yolda,
Duâya inanan darda kalmaz”

#HayırlıCumalar

Yeni başlayan günde her şey gönlünüze göre olsun...
Mutlu, huzurlu ve güzel bir gün dilerim.
#HayırlıCumalar

"Ne zaman yaramızdan şikayetçi olsak,
Daha deriniyle imtihan olunduk."
O yüzden diyoruz ; tevekkül iyidir.
#hayirlicumalar

Ne güzel dua:
"Kelimeleri gönül inşâ eden insanlara rast gelesiniz."
''amin'' der misiniz?
#HayırlıCumalar

Biz bu dünyanın yorgun kullarıyız Allah'ım.
Sen daralmış gönüllerimizi genişlet.
Bizi hayırlı yollara ilet...

Selam ve dua ile,
#Hayırlıcumalar

Hayat öyle bir sır ki ;
Önce şükür, Sonra sabır,
Sonra da inanmak gerek..
Selâm ve Duâ ile Cumamız mübarek olsun 
#Hayırlıcumalar

Bir hayır duası olarak;

“Allah yakınlığına alıştığınız
kalbin yokluğunu göstermesin.”
#HayırlıCumalar

"Allah'ım
İçimizi sevginle, dışımızı şefkatinle rızkımızı bereketinle , ömrümüzü merhametinle .
Ahiretimizi nurunla doldur."

"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."

"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar

"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar

"En güzel zırh Duâ'dır.. Eksik olmasın gönlümüzden, dilimizden..." #HayırlıCumalar

"Kibrin şımarttığı, kinin şaşırttığı insanlardan olmamak Duâsıyla
Cumâ'mız Mübarek olsun
Duâ'larımız sizinle"



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