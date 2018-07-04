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    Haberler >Gündem>Sosyal medyada çok konuşuldu... Kafedeki aslanın sırrı çözüldü

    Sosyal medyada çok konuşuldu... Kafedeki aslanın sırrı çözüldü

    İHA
    04.07.2018 - 18:39 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu öğrenildi.

    Beykoz’da Polonezköy yolu üzerinde yer alan bir hayvan rehabilitasyon merkezinden vatandaşlar tarafından paylaşılan aslanın cam kafes içerisindeki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu hayvan rehabilitasyon merkezi olarak kurulan merkezin gerekli ruhsatlarının olduğu tespit edildi. Aslan Khallessi’nin gezme alanının rehabilitasyon merkezinin hemen yanında bulunan kafeye kadar uzandığı görüldü. Kafenin içerisine gelen vatandaşların ise bu görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

     

    Etiketler: Nargile , kafe , son dakika , haberler
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