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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.02.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Sosyal medyada çok konuşulan görüntü Adana'da çekildi

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Adana’da tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Tatlılar yere dökülürken, bu sırada çocukların yanına gelen iki kişi, onlara para verip, saçlarını okşayarak teselli etti.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Yan yatıp, camı kırılan tezgahtaki tatlılar yola döküldü. Üzgün oldukları görülen çocuklar, tatlıları toplamaya çalışırken, yanlarında duran araçtan iki kişi indi. Bu kişiler, çocuklara para verip saçlarını okşayarak onları teselli ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Bir vatandaş, o anları balkonundan cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Video, çok sayıda kişi tarafından izlendi, yorum aldı.

Sosyal medyada çok konuşulan görüntü Adanada çekildi

Sosyal medyada çok konuşulan görüntü Adanada çekildi

Sosyal medyada çok konuşulan görüntü Adanada çekildi

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