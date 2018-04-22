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    Sosyal medyada 'bedelli askerlik' ve 'erken emeklilik' beklentisi

    Hürriyet Haber
    22.04.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:

    Erken seçim kararı, “bedelli askerlik” ve” erken emeklilik” beklentisi içindeki vatandaşları da heyecanlandırdı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, hükümetin erken seçime giderken bu yönde adım atması beklentisi dile getiriliyor.

    Habertürk gazetesinden Murat Gürgen'in haberine göre, sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere yönelik paylaşımlarında, “Önce bedelli, sonra oy”, “Seçim beyannamenizde EYT çözümü yoksa, oy yok” gibi ifadeler kullanıyor. Seçime sadece 2 ay kalması nedeniyle Hükümet, Meclis’i mayıs ortasına kadar çalıştırmayı planlıyor. Meclis, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum yasasını çıkaracak. Ardından yeni üniversitelerin kurulmasına dair yasa tasarısı gündeme gelecek.

    Hükümet, Meclis kapanmadan ekonomi içerikli “az maddeli” bir paketi de yasalaştırmayı hedefliyor. “Komisyonlarda görüşülme” aşamasında bulunan cinsel istismarla mücadele yasa tasarısı ise vakit darlığından kadük olacak.

    Etiketler: bedelli askerlik , erken emeklilik , emeklilikte yaşa takılanlar , erken seçim , gündem
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