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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.05.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Sosyal medyada başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var

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Sosyal medyada başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var

Çorum'da yaşları 13 ila 17 arasında değişen iki grup arasında sosyal medya üzerinde başlayan tartışma parkta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında bir parkta meydana geldi. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen A.K., B.A., H.İ.Ç., A.G ile diğer grupta olan B.A., O.D. ve B.Ö., arasında sosyal medyada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İki grup, buluşmak için parkta randevulaştı. Buluşmanın ardından grup arasında süren tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, iddiaya göre grupta bulunan B. A., av tüfeğiyle rastgele ateş etti.

Açılan ateş sonucu, A. K., B. A., H.İ.Ç. ve A.G. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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