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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.09.2019 - 23:05, Son Güncelleme:

Kanlı tartışma! Sosyal medyada başladı, sokakta bitti

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Kanlı tartışma! Sosyal medyada başladı, sokakta bitti

Kahramanmaraş'ta, sosyal medyada başlayan tartışma, av tüfeğinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş H.D. ve F.T. ile Ali Y., sosyal medyada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Taraflar daha sonra yüz yüze konuşmak için caddede bir araya geldi. Burada devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.D. aracından aldığı av tüfeği ile Ali Y. ve yanındakilere ateş açarak F.T. ile birlikte kaçtı.

Kanlı tartışma Sosyal medyada başladı, sokakta bitti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tüfekten çıkan saçmalara yaralanan Ali Y. ve yanındaki 3 kişiyi kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kanlı tartışma Sosyal medyada başladı, sokakta bitti

Kanlı tartışma Sosyal medyada başladı, sokakta bitti

 

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