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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA) - İHA
04.10.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Sosyal medyada babasının kayıp olduğunu duyurdu, sokak sokak aradı! Gerçek şoke etti

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Sosyal medyada babasının kayıp olduğunu duyurdu, sokak sokak aradı! Gerçek şoke etti

Batman'da sosyal medyadan babası Hamit Dal'ın (55) kayıp olduğunu duyuran Abdurrahman Dal'ın (21) cinayet işlediği ortaya çıktı. Polise verdiği çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan Abdurrahman Dal, babasını öldürdüğünü, ardından da annesi Ayşe Dal (46) ile cesedi gömdüklerini itiraf etti. Yapılan kazıyla Hamit Dal'ın cesedi bulundu.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Dal, 3 gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit Dal'ın kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi Ayşe Dal ile polise kayıp başvurusunda bulundu. Dal’ın oğlu ve yakınları, bu süre zarfında bastırdıkları broşürlerle sokak sokak talihsiz adamı aramaya başladı. Kayıp Dal'ı bulmak için harekete geçen polis, anne ve oğlu ile ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek Hamit Dal'ın en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden ailenin evine geldiği tespit edilen bir araçtan şüphelenen polis, Ayşe Dal, oğlu Abdurrahman Dal ile kızını gözaltına aldı.

Anne ve oğlu, sorgularında Hamit Dal'ı evde öldürüp Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüklerini itiraf etti.

İtiraf üzerine bu sabah Dicle Nehri kenarında kazı yapan polis, Hamit Dal'ın cesedini buldu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getiren Dal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.

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