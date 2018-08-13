Sosyal medyada 346 hesaba işlem
İçişleri Bakanlığı ‘dolarda kur yükselişini provoke ettiği’ belirtilen 346 sosyal medya hesabına adli işlem başlatıldığını açıklarken İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları ekonomik güvenliği tehdit eden kişilere soruşturma başlattıklarını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medya paylaşımlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca takip edildiği ve gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır” denildi.
SPK: PİYASA DOLANDIRICILIĞI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan duyuruda da sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. Basında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi istenen SPK duyurusunda, “Söz konusu haber ve açıklamaların, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği dikkate alınarak, bu durumun, en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Döviz büroları önündeki hareketlilikte turistler de dikkat çekti.
Duyuruda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘piyasa dolandırıcılığı’ başlıklı 107’nci maddesinde, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında 2-5 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası öngörüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada “Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’ hükümleri çerçevesinde, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur” ifadesi yer aldı.
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