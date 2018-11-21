Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen ortak çalışmada, sosyal medya üzerinden yasadışı silah satışı yapan 30 kişi, 9 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 17 şarjör, 158 adet değişik çap ve markalarda fişek ve kartuş ele geçti.
İstanbul Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yasadışı silah satışı yapan kişilerle ilgili koordineli çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, silah satışı yapan sosyal medya hesap sahipleri tek tek belirlendi. İstanbul'da 36, 8 ilde de 14 olmak üzere 50 adres basıldı. 30 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 19 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 5 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 17 şarjör, 158 adet değişik çap ve markalarda fişek ve kartuş ele geçti.
Son dönemde işlenen bazı cinayetlerde cinayet silahlarının sosyal medya üzerinden alındığı yönünde bilgiler ortaya çıkmıştı.
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