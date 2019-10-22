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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.10.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Sosyal medya üzerinden satıyordu! Yakalandı...

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Sosyal medya üzerinden satıyordu! Yakalandı...

Sosyal medya üzerinden alıcı gibi davranan polislere timsah, piton yılanı ve jako papağanı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan Bulgaristan'dan yurda sokulan timsah, piton yılanı ve jako papağanının sosyal medya üzerinden satıldığını belirleyerek çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilandan anlaşarak buluşma ayarladı. Alıcı gibi davranan ekipler, şüphelinin Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Polis ekipleri evde ball piton, timsah ve jako papağan ele geçirdi.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Hasan K. yakalanarak gözaltına alındı.

JAKO PAPAĞAN 3 BİN, BALL PİTON 7 BİN, TİMSAH 11 BİN LİRA

Şüpheli Hasan K.'nın, kendilerini alıcı olarak tanıtan polis ekiplerine, jako papağanını 3 bin, ball piton yılanını 7 bin, timsahı ise 11 bin liraya satmaya çalıştığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' işlem başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

 

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