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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/DHA
10.07.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Cinayetin ardından sosyal medya hesabını gören şaştı kaldı!

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Cinayetin ardından sosyal medya hesabını gören şaştı kaldı!

Adana'da işten geldikten sonra yorgun olduğunu söyleyip eve gitmek isteyen astsubay ile eve gitmek istemeyen eşi arasında çıkan tartışmada eşini ve kayınbabasını öldüren, kaynıvalidesini de ağır yaralayan astsubayın sosyal medyada eşiyle çektirdiği fotoğrafa "bir ömür seninle" diye yorum yaptığı ortaya çıktı.

ADANA'da, astsubay Ertuğrul Güçlü'nün, (22), tabancasıyla eşi Büşra Güçlü (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner'ı (58) öldürdüğü, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i de ağır yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Astsubay Güçlü'nün, eşine işten yorgun döndüğünü, eve gitmek istediğini ifade edince tartışma çıktığını, ardından da olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

​Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana geldi. Astsubay Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra ile birlikte kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada, Ertuğrul Güçlü ile eşi ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Astsubay Güçlü, tabancasını çıkarıp, eşine ve ailesine kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Büşra Güçlü ve Cemal Ünlükıraner'ın olay yerinde yaşamını yitirdi, Sultan Ünlükıraner ise ağır yaralandı.

Olayın ardından Ertuğrul Güçlü polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Büşra Güçlü ile babası Cemal Ünlükıraner'ın cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

'YORGUNUM EVE GİDELİM'

Gözaltına alınan Ertuğrul Güçlü'nün, emniyetteki sorgusunda, "İşten yorgun gelmiştim, eşime yorgun olduğumu eve gidip dinlenmek isteğimi söyledim. Fakat eşim bunu kabul etmedi. Aramızda çıkan tartışma büyüdü" dediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA 'BİR ÖMÜR SENİNLE' PAYLAŞIMI

Bu arada, Ertuğrul Güçlü'nün, sosyal medya hesaplarından 'Bir ömür seninle, bakmaya doyamıyorsam, ömrümün sonuna kadar hep sen' notuyla eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Ertuğrul Güçlü'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Cinayetin ardından sosyal medya hesabını gören şaştı kaldı


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