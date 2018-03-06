Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Sosyal medya Mehmet Aslantuğ'un Hülya Avşar'a bu yanıtını konuşuyor

    Sosyal medya Mehmet Aslantuğ'un Hülya Avşar'a bu yanıtını konuşuyor

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:

    Star TV'de ekrana gelen Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son bölümünde Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar arasında yaşanan diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

    Avşar’ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı. Hülya Avşar "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.

    Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt verdi.

    Avşar ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek  "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuştu.

    Aslantuğ ise "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık verdi.

    Avşar ise "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözleriyle devam etti.

    Aslantuğ ise şöyle yanıt verdi: "Bunu şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"

     

    Etiketler: Mehmet Aslantuğ , Hülya Avşar , tv , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri