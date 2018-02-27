Sosyal medya hırsızlarına dikkat! Bir tıkla hesaplarını çaldılar

Eliza Gözüyılmaz Sabancı (27), sosyal medyayı aktif kullanan bir diyetisyen. Bir e-posta ile hesabının ticari olarak görünmediğini ve gönderilen linke tıklamazsa hesabını kaybedeceğini “öğrendi”. Fakat işlemi gerçekleştirmesiyle, 48 bin civarında takipçisi olan hesabını kaybetmesi bir oldu. “Tıkladığım anda ‘Instagram şifreniz değiştirilmiştir’ diye bildirim geldi” diyen Sabancı, hesabını kurtarabilmek için sayfasını ele geçirenlere mesajlar gönderdi ancak İngilizce yanıtlar aldı. Hesabı çalan kişi, Sabancı’yı taklit ederek Türkçe anketler paylaştı, online diyet hediye edeceğini söyledi. Hatta takipçilerinden “Bana üstsüz fotoğrafınızı atın, göbek göğüs bölgenizi gönderin” tarzında isteklerde de bulundu. Hesabı çalındıktan 10 gün sonra, Sabancı’yı telefonla arayan biri, birlikte çalıştıkları kişilerle fikir ayrılığına düştüğünü ve 500 TL karşılığında Sabancı’ya hesabını geri verebileceğini söyledi. Sabancı, arayan kişiyi biraz korkutarak, hesabını geri aldı. Ancak bu durum bir gün sürdü. Sabancı, ertesi gün bütün fotoğraflarının silindiğini ve hesabından komik içerikler paylaşılmaya başlandığını gördü. Instagram aracılığıyla, çalıdıktan 18 gün sonra hesabını tekrar geri almayı başardı. Ancak, bu hesaba verilen zarardan dolayı, sıfırdan yeni bir hesap açmak zorunda kaldı.

HESABINDAN AYAKKABI SATILIYOR

Serpil Eroğlu (42), amatör fotoğrafçı. Bir gün Instagram’da fotoğraflarını daha çok kişiye ulaştırmak için hiç yapmaması gereken bir şey yaptı ve ücretsiz takipçi arttırım sitelerine girdi. Her şey böyle başladı. “Çok kısa bir süre içinde şifremi ve mailimi ele geçirdiler, değiştirdiler ve ben giriş yapamadım” diyen Eroğlu, takipçilerinin uyarısıyla çalınan hesabını izlemeye başladı. Çalınan hesaptan önce Eroğlu’nun profil fotoğrafı kaldırıldı, sonra da üç yıllık fotoğraf paylaşımları teker teker silindi. Ardından da kullanıcı ismi değiştirildi. Şu anda o hesaptan ayakkabı satışı yapılıyor. Çalınan hesabına mesaj gönderen Eroğlu, konuştuğu kişiden hesabının 300 TL karşılığında satılarak el değiştirdiğini öğrenmiş.

HIRSIZIN ANNESİNİ BULDU

Ufuk Karaca (30) da Instagram hesabını kaptıranlardan. Çalınan hesabının peşine düştü. Kendi e-postası yerine eklenen adresi buldu. Hesabı çalan kişinin ve annesinin Facebook sayfalarına ulaştı. Savcılığa şikâyet edeceğini söyledikten sonra hesabını geri alan Karaca, silinen fotoğraf ve içerikleri tamamen kaybetmiş.

SUÇ TESPİT EDİLİRSE CEZA VERİLİYOR

Bilişim Hukukçusu Avukat Şebnem Ahi’nin tavsiyesi; hesapları ve bilgileri çalınanların gecikmeden ilgili sosyal medya platformuna bildirim yapması, çözüm bulunmazsa savcılığa veya emniyete başvurmaları yönünde. Türk Ceza Kanunu’na göre yaptırımların uygulanabileceğini belirten Ahi, yaşanan maddi ve manevi zararlar için tazminat talebinde de bulunulabileceğini aktardı.

Bilişim uzmanı Arman Acar’a göre en çok kullanılan yöntemlerden biri sosyal medyaya ek olarak geliştirilen üçüncü parti yazılımlarla şifre paylaşmak. Bu yazılımların en popüler örnekleri takipçi ve beğeni kazanma veya profilime kim bakmış tarzındaki uygulamalar. Her hesaba farklı şifre verilmesini öneren Acar bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Twitter hesabınızı mı ele geçirdiler? Sizin kayıtlı mail adresinize de aynı şifreyi deniyorlar. Ondan sonra Instagram’ınızı, Facebook’unuzu, ne varsa hacklemeye başlıyorlar.”