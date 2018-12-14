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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
14.12.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Sosyal medya hesabı yakalattı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, definecilere yönelik düzenlediği 2 operasyonda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirdi. Ele geçen sikkeler arasında Büyük İskender döneminde basılan sikke dikkat çekti.

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  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Defineciliği ve tarihi eser kaçakçılığını sosyal medya hesabından özendiren kişinin evinden de çok sayıda tarihi eser çıktı. Polis definecilerin yaptıkları kazı sırasında zarar verdikleri kırılmış tarihi eserlere de yaptığı açıklamadaki sergide yer verdi.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte definecilik yaptıklarını belirlediği kişilerin içinde bulunduğu aracı Beykoz Kavacık'ta durdurdu. Araçta yapılan aramada Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 969 sikke ve farklı biçim ve formlarda 11 adet obje ele geçti.

Sosyal medya hesabı yakalattı
Araçta bulunan S.D, A.B ve A.B gözaltına alındı. Ele geçen sikkeler arasında en dikkat çekici olanın ise Büyük İskender tarafından bastırılan sikke olduğu bildirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.

Sosyal medya hesabı yakalattı
SOSYAL MEDYA HESABINDAN TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin ikinci operasyonu ise Ataşehir'de gerçekleşti. Tarihi eser kaçakçılığı ve defineciliği sosyal medya hesabı üzerinden özendirdiği belirlenen K.T adlı kişinin evine baskın düzenlendi. Aramada 344 adet farklı boy ve ebatlarda sikke, 100 adet farklı renk ve ebatlarda boncuk tanesi, 7 adet bronz obje, 2 metal anahtar, 1 adet hayvan figürlü metal terazi, 1 adet pişmiş toprak kap, 2 adet kandil, 31 adet pişmiş seramik parçası, 1 tüfek, 2 adet alan tarama cihazı ele geçti. K.T çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Polis operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamanın sergisinde definecilerin zarar verdiği kırık tarihi eser parçalarına da yer verdi.

Sosyal medya hesabı yakalattı

Sosyal medya hesabı yakalattı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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