Sosyal medya hesabı yakalattı
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, definecilere yönelik düzenlediği 2 operasyonda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirdi. Ele geçen sikkeler arasında Büyük İskender döneminde basılan sikke dikkat çekti.
Defineciliği ve tarihi eser kaçakçılığını sosyal medya hesabından özendiren kişinin evinden de çok sayıda tarihi eser çıktı. Polis definecilerin yaptıkları kazı sırasında zarar verdikleri kırılmış tarihi eserlere de yaptığı açıklamadaki sergide yer verdi.
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte definecilik yaptıklarını belirlediği kişilerin içinde bulunduğu aracı Beykoz Kavacık'ta durdurdu. Araçta yapılan aramada Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 969 sikke ve farklı biçim ve formlarda 11 adet obje ele geçti.
Araçta bulunan S.D, A.B ve A.B gözaltına alındı. Ele geçen sikkeler arasında en dikkat çekici olanın ise Büyük İskender tarafından bastırılan sikke olduğu bildirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin ikinci operasyonu ise Ataşehir'de gerçekleşti. Tarihi eser kaçakçılığı ve defineciliği sosyal medya hesabı üzerinden özendirdiği belirlenen K.T adlı kişinin evine baskın düzenlendi. Aramada 344 adet farklı boy ve ebatlarda sikke, 100 adet farklı renk ve ebatlarda boncuk tanesi, 7 adet bronz obje, 2 metal anahtar, 1 adet hayvan figürlü metal terazi, 1 adet pişmiş toprak kap, 2 adet kandil, 31 adet pişmiş seramik parçası, 1 tüfek, 2 adet alan tarama cihazı ele geçti. K.T çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Polis operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamanın sergisinde definecilerin zarar verdiği kırık tarihi eser parçalarına da yer verdi.
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