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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
15.09.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı! Sonrası korkunç...

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Sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı! Sonrası korkunç...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, vefat eden kayınvalidesinin taziyesine giden Gökhan Coşkun (38) ile ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun (32) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çifti ayırmaya çalışan ailenin yakını Tuncay Ardınç (28), Gökhan Coşkun'un bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ardınç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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  • Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü
  • Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü
  • Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü
  • Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırırken araya gireni öldürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dün vefat eden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi Fatma Coşkun, bu sabah da taziyeleri kabul etmeye başladı.

Gökhan Coşkun da taziye evine gelip, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Fatma Coşkun'un yanına gitti. Ancak taziye evinde ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, Gökhan Coşkun bıçak çekip, Fatma Coşkun'a saldırmaya kalkıştı. Ancak bıçak, bu sırada araya giren ailenin yakını Tuncay Ardınç'a isabet etti.

Gökhan Coşkun kaçarken, ağır yaralanan Ardınç, olay yerine çağrılan ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Gökhan Coşkun'u aramaya başladı.

'SABAH ORADAYIM' PAYLAŞIMI

Gökhan Coşkun'un olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından 'Yarın karşıma kimi çıkaracaksan ona söyle, ölmeyi de öldürmeyi de göze alsın.

Sabah oradayım' notunu paylaştığı görüldü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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