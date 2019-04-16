Sosyal medya hakaretlerine CİMER takibi
SOSYAL medya hesaplarından Atatürk ve 3 ay önce hayatını kaybeden sanatçı Ayşen Gruda hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan İsmail A. hakkında 24 vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ihbarda bulundu.
CİMER tarafından incelenerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen şikâyetler sonrası A. hakkında, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “kişinin hatırasına hakaret” suçlarından soruşturma başlatıldı. Savcılık İsmail A.’nın polis kontrolünde ifadeye getirilmesi için emniyete talimat verdi. Polis A.’ya ulaşmaya çalışıyor.
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