Sosyal medya fenomeni Seda Tripkolic gözaltında! 2 milyon TL'lik vurgun...

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daha önce gerçekleştirdiği operasyonlardaki gözaltına alınan kişilerle bağlantılı bir grubun telefon dolandırıcılığı yaptığı yönünde bilgilere ulaştı. 2 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yapılan çalışmalara göre çete, hedef kişiyi tespit ederek polis rolünde arıyordu. Kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını, çalınan altınlar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, eve gönderecekleri ekibe altınları ve paraları vermeleri isteniyordu. İncelemeden sonra altın ve paralarının iade edileceği söyleniyordu.

Çete, ikinci yöntem olarak aradıkları kişilere, hesaplarındaki paraların FETÖ tarafından kullanıldığını, paraların inceleneceğini, gönderdikleri ekibe paraları vermeleri isteniyordu. Korkuya kapılan kişiler de paraları gönderilen kuryelere teslim ediyordu.

TESLİMAT BAŞINA 15 BİN TL ALIYORDU

Yapılan araştırmada, çetenin Seda Sular'ı(29) paraları alan kuryelerin bulunması ve paraların transferinde kullandığını belirledi. İddiaya göre çete, ağına düşürdüğü kişilerden para alınacağı zaman Seda Sular'ı arıyordu. Seda Sular, adrese gidecek kuryeyi buluyordu. Kurye çete ile görüşüyor ve adrese yönlendiriliyordu. Parayı alan kurye Seda Sular'a dönüyor ve paraları teslim ediyordu. Parayı alan Seda Sular, banka hesabından paraları Şanlıurfa'daki çete elebaşına gönderiyordu. Sular'ın teslimat başına 15 bin TL para aldığı belirlendi.

2 MİLYON TL'LİK VURGUN

Yapılan tespitlerin ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Şanlıurfa'daki adresleri bastı. Çete elebaşı M.T ve Emniyette dolandırıcılıktan kaydı çıkan Seda Sular'ın da arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyete getirildi. Çetenin 2 milyon TL vurgun yaptığı belirlenirken, polisin düzenlediği ara operasyonlarda 1.5 milyon TL kurtardığı belirtildi.

Aralarında 'Üşüyorum' ve 'Gözlerinin yeşilini özledim' şarkılarının da bulunduğu şarkılarının klipleri internette milyonlarca kişi tarafından izlenen Seda Sular, sosyal medyada da Seda Tripkolic adıyla tanınıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR