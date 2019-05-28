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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER/İSTANBUL (DHA) - İHA
28.05.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Sosyal medya fenomenleri hakim karşısında: 'Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım'

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Sosyal medya fenomenleri hakim karşısında: 'Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım'

Sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti. Duruşmada savunma yapan Pınar Karagöz,”Yaptığım paylaşımları kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım” dedi.

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu hazır bulundu. 

''MODA OLDUĞU İÇİN PAYLAŞTIM''

Duruşmada savunma yapan Pınar Karagöz suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Yaptığım paylaşımları kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Sosyal medyada paylaştığım ‘bir uyuşturucu madde kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin’ şeklindeki paylaşım daha önce de yaptığım anlamsız bir paylaşımdır. Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım. Mesela buna benzer ‘bir ünlü ile birlikte olmak isteseniz hangisiyle birlikte olmak isterdiniz’ şeklinde paylaşım yapmıştım. ‘Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor’ derken Narkoz dizinden bahsediyorum. Escobar’ın ölümüne atıf yapıyor ve mübalağa yapıyordum” dedi.

“PAYLAŞIMLAR İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR”

Avukatı Ali Furkan Tatlı, “Müvekkilimin suç işleme kastı yoktur. Bu tip paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamındadır” diyerek müvekkilinin beraatini istedi. 

''11 YAŞIMDAN BERİ MÜZİKLE UĞRAŞIYORUM''

Sanık Burak Aydoğduoğlu ise savunmasında, “11 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. Mary Jane isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacım yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim. Şarkıda bahsedilen Mary Jane Örümcek Adam filmindeki Mary Jane’dir. Parayla ilgili husus da sevginin satın alınamayacağını anlatmak içindir. Sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Avukatı Gülşen Orman Çakar da, “Müvekkilimin şarkı sözlerinin hiçbir yerinde suç işleme kastı yoktur. Bu sadece bir şarkı sözüdür. Sanatın ve sanatçının özgür olması gerekir. Hayali şarkı sözü suç işleme kastı barındırmamaktadır. Söz konusu eylemde suç kastı olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı açıktır” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşma, sanık avukatlarının son beyanlarını hazırlamaları için Temmuz ayına ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

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