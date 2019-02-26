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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.02.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Sosyal medya bu videoyu konuşmuştu... Gerçeği açıkladı

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Adana'ya erasmus programı kapsamında öğrenim görmek için gelen yabancı uyruklu Mona ve Mirza'nın Adana'nın lezzetlerinin tanıtımı amacıyla çektiği video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Öğrencilerden Mona, "Buraya geldikten sonra insanların ne kadar misafirperver, ne kadar hoşgörülü olduklarını ve insanların yardımcı olma isteğini gördüm. Bu beni oldukça mutlu etti. Görüntülerin sonunda hastaneye videoya mizah katmak için gitmiştik. Romanya'ya döndükten sonra da Adanalıların ne kadar cömert ve misafirperver olduğunu anlatacağım" dedi.

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  • Erasmus için Adanaya geldiler, lezzet turunda çektikleri video sosyal medyada çok konuşuldu
  • Erasmus için Adanaya geldiler, lezzet turunda çektikleri video sosyal medyada çok konuşuldu
  • Erasmus için Adanaya geldiler, lezzet turunda çektikleri video sosyal medyada çok konuşuldu
  • Erasmus için Adanaya geldiler, lezzet turunda çektikleri video sosyal medyada çok konuşuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erasmus programı kapsamında Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim görmeye gelen Rumen Mona ile Bosnalı Mirza adlı öğrenciler, çektikleri videoda Adana'nın yöresel yiyeceklerini tanıtmak için tura çıktı. Öğrenciler, Adana'nın meşhur yiyeceklerini tadarak komik tepkiler verdi. Adana'nın tanıtımına da katkıda bulunan görüntülerde kebap, ciğer, şalgam, şırdan, çiğ köfte ve çeşitli tatlıları tadan öğrencilerden Mirza, videoya espri katmak için günün sonunda hastanede "hala açım" diyerek, Adana'nın lezzetlerine karşı koyamadığını ifade etti.

GÖRÜNTÜLER ÇOK İZLENDİ

Öğrencilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenince, Mona ve Mirza da bir anda şehrin yüzleri haline geldi. Kente gelmeden önce Adana hakkında oldukça enteresan yorumlar duyduklarını belirten Mona, Adanalıların misafirperverliklerinden ve yöresel yemeklerinden oldukça etkilendiklerini, Mirza'nın ise erasmus programı kapsamındaki öğrenimini tamamlayarak memleketi Bosna'ya döndüğünü söyledi.

Adana'ya gelmeden önce daha önce erasmus programı kapsamında kente gelen arkadaşlarından farklı yorumlar duyduğunu belirten Mona, "Arkadaşlarımdan Adana'da yaz aylarında güneşe silahla ateş edildiğini duymuştum. Buraya geldikten sonra insanların ne kadar misafirperver, ne kadar hoşgörülü olduklarını ve insanların yardımcı olma isteğini gördüm. Bu beni oldukça mutlu etti. Adana'nın yemekleri ve insanların enerjileri mükemmel. Sokakta yürürken insanların gülümsemesi, enerjileri beni çok fazla etkiledi. Klişe olacak ama özellikle yemekleri inanılmazdı" dedi.

Sosyal medya bu videoyu konuşmuştu... Gerçeği açıkladı
''VİDEONUN SONUNA GÜZEL BİR MİZAH KATMAK İSTEDİK''

Adanalıların sıcak kanlılıklarını ve birbirinden lezzetli yemeklerini arkadaşlarına göstermek istedikleri için video çektiklerini ifade eden Mona, "Videoyu çektikten sonra da bu görüntüleri paylaşmak istedik. İnsanların bize ne kadar güzel davrandıklarını gördüğümüz güzel bir video ortaya çıktı. Görüntülerin sonunda hastaneye gittiğimiz için Adana'ya gelen turistler hastanelik oldu şeklinde yanlış bir algı oluştu. Biz videonun sonuna güzel bir mizah katmak istemiştik. Çünkü normalde bu kadar misafirperverliğe alışık değildik. Bunun ciddiye alınacak bir yanı yok" diye konuştu.

Söz konusu görüntülerde insanların sıcakkanlılıklarının o güne özel olmadığını, her zaman kendilerine çok iyi davranıldığını belirten Mona, "Videodaki sıcak kanlılık her zaman olan bir şeydi. Geldiğimiz günden beri bize çok iyi davranılıyordu ve biz de bunu insanlara göstermek için bu videoyu çekmeye karar verdik. Sadece o güne özel bir şey değildi. Paylaştığımı görüntülere gelen yorumlar da hep "Adana'ya hoş geldiniz" tarzındaydı. Çok güzel yorumlar geldi ve bundan dolayı da çok mutlu olduk. Romanya'ya döndükten sonra da buradaki insanların ne kadar cömert ve misafirperver olduğunu bir şekilde anlatmak istiyorum. Çektiğimiz videoyu da Romanya'daki arkadaşlarım da gördü. Bu tip videoları daha çok çekeceğim ve onlara göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya bu videoyu konuşmuştu... Gerçeği açıkladı

Sosyal medya bu videoyu konuştu
Sosyal medya bu videoyu konuştu
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