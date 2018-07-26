Sosyal medya ayağa kalktı... Yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.
Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek, sürüklenerek çekildi. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olaydaki kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla R.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli Bekçiler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir halindeyken sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.
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