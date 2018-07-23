Sosyal Hizmet bölümünün çalışma alanları nerelerdir?
Tercih zamanı öğrencilerin kafasındaki bölümlerden biri de sosyal hizmet bölümü. Fazlasıyla ilgi gören bölümler arasında olduğundan kafalarda da soru işaretleri mevcut. İşte, Sosyal Hizmet Bölümü nedir, mezun olunca hangi alanlarda çalışabilir gibi soruların cevabı
Sosyal Hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha iyi bir biçimde yürütülmesini hedefleyen bir çalışma alanıdır. Bu alandan mezun öğrenciler birey, aile, grup ve toplumun sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesini sağlarlar. Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirenlere “Sosyal Çalışmacı / Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı verilir.Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’na göre sosyal hizmet faaliyetlerinin belirlenmesinde, ülke ihtiyaçlarına öncelik verilirken, ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlenmelidir.
Çalışma Alanları
-Aile Araştırma Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği;
-İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri,
-Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri;
-Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde gibi kamu kurumları;
-Kamu veya özel sektöre bağlı Hastaneler, Sağlık Ocakları,
- Çocuk Bakım Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Toplum Merkezleri, Kadın Sığınma Evleri, Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri;
-Yaşlı Dayanışma Merkezleri, Sokak Çocukları Merkezleri, Anaokulları, Okullar
-Sivil toplum kuruluşları ile vakıflar
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