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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
23.07.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Sosyal Hizmet bölümünün çalışma alanları nerelerdir?

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Sosyal Hizmet bölümünün çalışma alanları nerelerdir?

Tercih zamanı öğrencilerin kafasındaki bölümlerden biri de sosyal hizmet bölümü. Fazlasıyla ilgi gören bölümler arasında olduğundan kafalarda da soru işaretleri mevcut. İşte, Sosyal Hizmet Bölümü nedir, mezun olunca hangi alanlarda çalışabilir gibi soruların cevabı

Sosyal Hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha iyi bir biçimde yürütülmesini hedefleyen bir çalışma alanıdır. Bu alandan mezun öğrenciler birey, aile, grup ve toplumun sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesini sağlarlar. Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirenlere “Sosyal Çalışmacı / Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı verilir.Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’na göre sosyal hizmet faaliyetlerinin belirlenmesinde, ülke ihtiyaçlarına öncelik verilirken, ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlenmelidir. 

Çalışma Alanları

-Aile Araştırma Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet  Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel  Sekreterliği;

-İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri,

-Cezaevleri, Çocuk  Mahkemeleri;

-Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal  Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri  Bakanlığı ve bağlı birimlerinde gibi kamu kurumları;

-Kamu veya özel sektöre bağlı Hastaneler, Sağlık Ocakları,

- Çocuk Bakım Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Toplum Merkezleri, Kadın  Sığınma Evleri, Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri;

-Yaşlı Dayanışma Merkezleri, Sokak Çocukları Merkezleri, Anaokulları, Okullar

-Sivil toplum kuruluşları ile vakıflar

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