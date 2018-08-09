Sosyal güvenlik uzmanÄ±ndan ilginç yöntem! NiÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± dedektife takip ettirdi
Sosyal GÃ¼venlik UzmanÄ± Erhan Nacar, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ kiÅŸilerinden Ä°nanÄ±r ailesinin kÄ±zÄ± Ebru Ä°nanÄ±r ile niÅŸanlandÄ±. Nacar ve Ä°nanÄ±r'Ä±n birliktelikleri evlilik yoluna girmeden Ã¶nce Nacar'Ä±n gÃ¼ven problemi Ã¼zerine 3 ay boyunca bir dedektif ile takip iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸti.
Takip edildiÄŸinden haberdar olmayan Ebru Ä°nanÄ±r, Erhan Nacar'Ä±n gÃ¼venini kazanarak evlilik kararÄ±nÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸ oldu. Evlilik teklifi etmeden Ã¶nce 3 ay dedektif tutmaya karar verdiÄŸini aÃ§Ä±klayan Nacar, "Daha Ã¶nce kÃ¶tÃ¼ biten ve basÄ±na yansÄ±yan bir evlilik tecrÃ¼bem oldu. Ebru hanÄ±m Ã§ok gÃ¼zel bir hanÄ±mefendi. Ondan emin olmak istedim. 3 ay sÃ¼re ile kendisini takip ettirdim. Beni hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmadÄ± ve ÅŸimdi birlikteyiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen niÅŸan tÃ¶reninden Ã¶nce kÄ±z isteme merasimi gerÃ§ekleÅŸti. Ã‡iftin niÅŸan tÃ¶renine birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ isim konuk oldu.
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