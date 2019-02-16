'Sosyal devleti unuttuk'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Sosyal devleti unuttuk'
GeriGündem 'Sosyal devleti unuttuk'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Sosyal devleti unuttuk'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Sosyal devleti unuttuk'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sokakta simit satan seyyar satıcının da, milyon dolarlık ihaleler alan işadamının da emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na aynı parayı ödediğini belirterek, “Biz sosyal devleti unuttuk. Hak arama gibi bir kavramı da unuttuk” dedi. ‘Sokak Ekonomisi Çalıştayı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

‘ZÜĞÜRT AĞA’YI ANLATTI

“Sokaktan geçerken müzik sesini dinliyoruz ama bu insanlar nasıl geçiniyor, hayata tutunuyor? Asıl düşünmediğimiz bu. Düşünmediğimiz için de onları görmediğimizi kabul ediyoruz. Yavuz Turgul’un güzel bir filmi vardı ‘Züğürt Ağa’. İstanbul’a geldiğinde köylülerin değiştiğini, en son o meşhur köyün ağasının tepside çiğköfte sattığını, hayatın ne kadar hızlı değiştiğini görürüz. Dolayısıyla hepimizin görevi, bu kesime biraz daha yakın durup sorunlarıyla ilgilenmektir. Bütün dünyada bu konu şu veya bu şekilde gündemdedir ama arka planda değerlendirilir. Bunu görünür kılmak, unvanında ‘halk’ sözcüğü olan bir parti için zorunludur. Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90’ının sosyal güvenliği yok. Türkiye sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram sosyal devlet kavramıdır. Gelirler arasında o kadar büyük uçurumlar var ki, sosyal devletin ne olduğunu vatandaşımıza anlatamadık. Biz sosyal devleti unuttuk. Hak arama gibi bir kavramı da unuttuk. Hak arayanların terörist ilan edildiği bir sürecin içindeyiz.

SENDİKALAR SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA

Sendikalı işçi sadece kendi arkadaşlarını değil, sokakta hayata tutunan kişilere de sahip çıkmak zorundadır. TESK başkanı, sadece sabit işyeri olan esnafın değil, sokakta esnaflık yapıp hayata tutunanların da hakkını savunmak zorundadır. Sokak ekonomisi aktörlerinin sayısı Türkiye’de yaklaşık 6 milyon ve en büyük dertleri geçim. Hortumcu piyasa ekonomisi aktörlerinin sayısı çok sınırlıdır rant geliri ve devlet ihalesi gelirlerinin yüzde 90’ını kontrol ederler. Emekli olmak için SGK’ya en az 754 lira pirim yatırmak gerekir. Simit satan da milyar dolarlık ihaleler alan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Burada sosyal adalet kavramı var mı? Bu toplantı bir ilk. Arkasını bırakmayacağız.”

KADIN VE ÇOCUĞUN EMEĞİ KORUNMALI

Çalıştayın sonuç bildirgesinde özetle şöyle denildi: “Sokakta çalışanlar dışlanmakta, horlanmakta ve yadsınmaktadır. Özgün eğitim sokak ekonomisi çalışanlarının en önemli sorunlarındandır. Sokak ekonomisindeki çocuk ve kadın emeği ivedilikle korunmalıdır. Sokak ekonomisi sağlık ve sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır. Sokak ekonomisi girişimciliği (seyyar girişimci) ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir.”

‘SİYAH İLE BEYAZ FARKI’

“Size siyah ile beyazı anlatacağım” diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sokak ekonomisi aktörlerinin sabit bir yerleri, herhangi bir sermayeleri yok. Piyasa ekonomisi aktörleri görkemli plazalarda iş yapıyor, milyar dolarlık sermayeleri var. Sokak ekonomisi aktörlerini işportacı, simitçi, pazarcı, baloncu, seyyar köfteci, kâğıt toplayan veya bozacı olarak tanımlarız; hortumcu piyasa ekonomisi aktörlerini saraya yakın, saraydan beslenen, bakanın veya damadın arkadaşı olarak adlandırırız. En meşhuru olanı da beşli çete olarak anılır. Sokak ekonomisi aktörleri vergi öderler ama hortumcu piyasa ekonomisi aktörleri vergi ödememek için 1 sterline vergi cennetlerinde şirket kurar ve beş kuruş vergi ödemezler. Sokak ekonomisinin aktörlerinden tümü hemen hemen büyük kentlerin varoşlarında yaşar, hayata tutunmaya çalışır, diğerleri milyon dolarlık plazalarda, villalarda yaşar. Sokak ekonomisi aktörleri için rant geliri elde etmek imkânsızdır. Çünkü onlar sadece emekleriyle geçinir. Ama hortumcu piyasa ekonomisi aktörlerinin en önemli gelirleri rant gelirleridir. Sokak ekonomisi aktörleri faaliyetlerini sürdürürken dayandıkları siyasal güç yoktur ama hortumcu piyasa ekonomisi aktörleri sürekli varlığını arttırır, sürekli varlığını artırmasını sağlayan siyasi otoriteyi destekler ve siyasi otorite de karşıt olarak bunları destekler. Bunun en somut söylemi ‘Hırsız bizim hırsızımızdır’ söylemidir.

Sosyal devleti unuttuk

SİMİTÇİ GÖZLEMECİ BOYACI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın başında olduğu Emek Büroları’nın düzenlediği ‘Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı’ dün yapıldı. Salona girişinde davul zurna ile karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 200 TL bahşiş verdi. Kılıçdaroğlu, toplantının yapıldığı salonun fuayesinde tezgâhları tek tek gezerek sokak çalışanlarıyla sohbet etti, gözleme yapan kadınların tezgâhında gözleme pişirdi. Gaziantep’ten gelerek çalıştaya katılan Abdallar Derneği üyesi yöresel davulcular salonda çaldıkları davullarla toplantıya katılanların beğenisini topladı. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Dehşete düşüren görüntü! Çocuğun başına silah dayadı

Türkiye dün bu cinayetleri konuştu... 3 genç kız babasını öldürdü

O işadamına 15 yıl hapis cezası