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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA / Musa KESLER
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sosyal dehşet! İnternette başlayan tartışma parkta ölümle bitti

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Sosyal dehşet! İnternette başlayan tartışma parkta ölümle bitti

Sosyal medyada başlayıp kanla biten kavgalara bir yenisi eklendi. Kız meselesinden sosyal medyada başlayan kavgada bir genç can verdi, ikisi hastanelik oldu, 8 genç gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın, Denizli’de yaşayan en küçük oğlu Safa Akif İnan (15), iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., önceki gün Kınıklı Mahallesi’ndeki Amfi Park’ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile, B.Ç. ise iki arkadaşıyla geldi. İki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Denizli’deki Üçler Ortaokulu’ndan bu yıl mezun olan oğullarının hayatının baharında yaşama veda etmesinin acısını yaşayan Kaymakam Kemal İnan ile pratisyen doktor eşi Sedef İnan, otopsi sırasında başhekim odasında bekledi. İnan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere dün memleketi Samsun’a götürüldü.

Sosyal dehşet İnternette başlayan tartışma parkta ölümle bitti

Mehmet Buğra İnan

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen yaşları 18’in altında, B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.’nin (15) de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, “Adli süreç o andan itibaren başladı ve devam ediyor. Yargı gereğini yapacaktır” dedi.

Sosyal dehşet İnternette başlayan tartışma parkta ölümle bitti

‘O YAŞTA MUŞTA İLE NE İŞLERİ VAR’

OĞLUNU kaybeden Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek Hürriyet’e şunları söyledi: “WhatsApp’tan bir küfürleşme olmuş. Akabinde buluşup konuşmuşlar, anlaşmışlar. Ayrıldıktan sonra grup arkadan gelip bıçaklarla saldırmış. Arkadan da bıçaklamışlar. Diğer iki oğlumun durumu iyi. İstanbul’da mimarlık okuyorlar. Okulları bitince annelerinin yanına geldiler. Küçük oğlumun okulu için annesi Denizli’de kalmıştı. Kavganın neden kaynaklandığını sonra öğreneceğiz. Herkes çoluk çocuğunun çantasında, cebinde ne var bilmeli. Aileler buna dikkat etmeli. O çocukların elinde bıçak var, muşta var. O yaştaki çocukların bunlarla ne işi olur?” (Musa KESLER)

Gemlik Kaymakamı İnan'nın 3 oğlu kavgada bıçaklandı
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