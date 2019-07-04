Sosyal Çalışma Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? SÇP kura çekimi ne zaman?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP), 200 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvurdu. Gözler şimdi, SÇP sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, sosyal Çalışma Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversitelilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla uygulanan Sosyal Çalışma Programlarında öğrenciler, 'Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması', 'Kütüphanelerin bakımı ve düzeni' ve 'Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi' alanları için tercih yaptı. Başvuranların fazlalığı sebebiyle, programa alınacak öğrenciler kurayla belirlenecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
İLK ETAP KURASI YAPILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı.
Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı." ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.
Söz konusu kuranın sonuçları için ilgili bakanlık ya da İŞKUR'un resmi internet sitesi takip edilebilir.
SÇP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Sosyal Çalışma Programlarına, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurdu.
Programlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresi öğrencilerin yaz tatili boyunca kendilerine zaman ayırabilmeleri için haftada 3 gün ile sınırlandırıldı.
Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları yatırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından biri olacağını belirterek, "Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler." ifadelerini kullanmıştı.
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