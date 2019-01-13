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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

'Sosyal Bağış Hareketi' büyüyerek devam ediyor

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'Sosyal Bağış Hareketi' büyüyerek devam ediyor

Türkiye’de sivil toplum ve bağış bilincini güçlendirme hedefiyle yola çıkan Sosyal Bağış Hareketi ikinci dönemine 25 sivil toplum kuruluşuyla devam ediyor. Yeni dönemin ilk bağış çağrısı ÇEKÜL’ün (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Bilgi Ağacı eğitimleri için yapılıyor. ÇEKÜL Vakfı, hazırladığı eğitim programları ve atölyelerle doğanın ve Anadolu’nun kadim bilgisini, doğal ve kültürel mirasımızın zenginliklerini yeni kuşaklarla buluşturmak için 14-20 Ocak 2019 tarihleri arasında desteklerinizi bekliyor.

MarjinalSosyal’in girişimi ve Facebook’un katkılarıyla geçtiğimiz yıl 15 STK’yı aynı çatı altında toplayarak 22 milyondan fazla kişiye ulaşan Türkiye’nin ilk dijital sosyal projesi Sosyal Bağış Hareketi, sivil toplum bilincini güçlendirme hedefiyle yoluna 25 STK ile devam ediyor. 14- 20 Ocak tarihleri arasında bağışlar 28 yıldır doğal ve kültürel mirasın korunup yaşatılması için canla başla çalışan ÇEKÜL Vakfı için toplanacak.

1970’lerde Safranbolu’da başlayan kültürel mirasın korunması hareketi, pek çok uzman ve gönüllünün katılımıyla büyüyerek 50 yılda tüm Anadolu’ya yayıldı. Koruma hareketinin öncüleri 1990 yılında ÇEKÜL Vakfı’nı kurdu. ÇEKÜL 28 yıldır, eğitimden ağaçlandırmaya pek çok proje gerçekleştirdi. “Kentler Çocuklarındır”, “Bana Kentimi Anlat, Bana Kendimi Anlat”, “Kültür Elçileri”, “Ağaçların Diliyle Kentim” gibi eğitim programlarıyla Anadolu’da binlerce çocuk ve gence ulaştı. Türkiye’nin doğal ve kültürel mirasının korunması için genç kuşakların rolüne inanan ÇEKÜL Vakfı, “Bilgi Ağacı” ismiyle eğitim çalışmalarına devam ediyor.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın doğal ve kültürel miras eğitimlerinde, öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımı desteklenerek “yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri” sağlanıyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın eğitim programları ve atölyeleri, yılda yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşıyor. Çocukları, doğa ve kültür ilişkisini anlamaya, kentlerini tanıyarak, yaşamı keşfetmeye ve korumaya yönlendiriyor. Öğretmenler için hazırlanan eğitim içerikleri ve kılavuz kitaplar aracılığıyla, doğal ve kültürel miras eğitim programları yıl içinde farklı okullarda uygulanıyor.

“Doğa-kültür-insan birlikteliğini savunuyoruz.”

Gezegenimizin karşı karşıya kaldığı ve kalacağı şüphe götürmez büyük ve gerçek sorunların karamsarlıkla değil, ancak ve ancak örgütlenerek göğüslenebileceğini vurgulayan ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü S. Yeşim Dizdaroğlu, “Kültürün temeli olan ortak aklı işlevsel kılmak geçmişi, geleceği ve şimdiyi birlikte kavrayabilmekten geçer. İşte bu amaçla tüm çalışmalarımızda doğa-kültür-insan birlikteliğini savunuyoruz. ÇEKÜL olarak eğitim çalışmalarımızla gençlere ve çocuklara yaşadığımız bu güzel coğrafyayı anlatıyoruz. Barışçıl, sağduyulu ve en önemlisi umut dolu bir gelecek için hep birlikte çaba göstermeliyiz” dedi.

Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği, Suyun Öyküsü, Doğadan Öğreniyorum, Tohumlarla Yolculuk, Motiflerdeki Doğa, Endüstri Mirası gibi başlıklarla eğitimler veren ÇEKÜL Bilgi Ağacı projesi hakkında detaylı bilgiye www.cekulvakfi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.  Gelin, gelecek kuşakların doğal ve kültürel zenginlerimizle buluşmasına ve bu iki kavram arasındaki ayrılmaz bağı keşfetmelerine destek olalım.

Destek olmak için; https://fonzip.com/cekul/kampanyalar/egitim-programlarini-destekle

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