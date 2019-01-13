'Sosyal Bağış Hareketi' büyüyerek devam ediyor
Türkiye’de sivil toplum ve bağış bilincini güçlendirme hedefiyle yola çıkan Sosyal Bağış Hareketi ikinci dönemine 25 sivil toplum kuruluşuyla devam ediyor. Yeni dönemin ilk bağış çağrısı ÇEKÜL’ün (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Bilgi Ağacı eğitimleri için yapılıyor. ÇEKÜL Vakfı, hazırladığı eğitim programları ve atölyelerle doğanın ve Anadolu’nun kadim bilgisini, doğal ve kültürel mirasımızın zenginliklerini yeni kuşaklarla buluşturmak için 14-20 Ocak 2019 tarihleri arasında desteklerinizi bekliyor.
MarjinalSosyal’in girişimi ve Facebook’un katkılarıyla geçtiğimiz yıl 15 STK’yı aynı çatı altında toplayarak 22 milyondan fazla kişiye ulaşan Türkiye’nin ilk dijital sosyal projesi Sosyal Bağış Hareketi, sivil toplum bilincini güçlendirme hedefiyle yoluna 25 STK ile devam ediyor. 14- 20 Ocak tarihleri arasında bağışlar 28 yıldır doğal ve kültürel mirasın korunup yaşatılması için canla başla çalışan ÇEKÜL Vakfı için toplanacak.
1970’lerde Safranbolu’da başlayan kültürel mirasın korunması hareketi, pek çok uzman ve gönüllünün katılımıyla büyüyerek 50 yılda tüm Anadolu’ya yayıldı. Koruma hareketinin öncüleri 1990 yılında ÇEKÜL Vakfı’nı kurdu. ÇEKÜL 28 yıldır, eğitimden ağaçlandırmaya pek çok proje gerçekleştirdi. “Kentler Çocuklarındır”, “Bana Kentimi Anlat, Bana Kendimi Anlat”, “Kültür Elçileri”, “Ağaçların Diliyle Kentim” gibi eğitim programlarıyla Anadolu’da binlerce çocuk ve gence ulaştı. Türkiye’nin doğal ve kültürel mirasının korunması için genç kuşakların rolüne inanan ÇEKÜL Vakfı, “Bilgi Ağacı” ismiyle eğitim çalışmalarına devam ediyor.
ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın doğal ve kültürel miras eğitimlerinde, öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımı desteklenerek “yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri” sağlanıyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın eğitim programları ve atölyeleri, yılda yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşıyor. Çocukları, doğa ve kültür ilişkisini anlamaya, kentlerini tanıyarak, yaşamı keşfetmeye ve korumaya yönlendiriyor. Öğretmenler için hazırlanan eğitim içerikleri ve kılavuz kitaplar aracılığıyla, doğal ve kültürel miras eğitim programları yıl içinde farklı okullarda uygulanıyor.
“Doğa-kültür-insan birlikteliğini savunuyoruz.”
Gezegenimizin karşı karşıya kaldığı ve kalacağı şüphe götürmez büyük ve gerçek sorunların karamsarlıkla değil, ancak ve ancak örgütlenerek göğüslenebileceğini vurgulayan ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü S. Yeşim Dizdaroğlu, “Kültürün temeli olan ortak aklı işlevsel kılmak geçmişi, geleceği ve şimdiyi birlikte kavrayabilmekten geçer. İşte bu amaçla tüm çalışmalarımızda doğa-kültür-insan birlikteliğini savunuyoruz. ÇEKÜL olarak eğitim çalışmalarımızla gençlere ve çocuklara yaşadığımız bu güzel coğrafyayı anlatıyoruz. Barışçıl, sağduyulu ve en önemlisi umut dolu bir gelecek için hep birlikte çaba göstermeliyiz” dedi.
Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği, Suyun Öyküsü, Doğadan Öğreniyorum, Tohumlarla Yolculuk, Motiflerdeki Doğa, Endüstri Mirası gibi başlıklarla eğitimler veren ÇEKÜL Bilgi Ağacı projesi hakkında detaylı bilgiye www.cekulvakfi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. Gelin, gelecek kuşakların doğal ve kültürel zenginlerimizle buluşmasına ve bu iki kavram arasındaki ayrılmaz bağı keşfetmelerine destek olalım.
Destek olmak için; https://fonzip.com/cekul/kampanyalar/egitim-programlarini-destekle
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