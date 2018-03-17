Soruşturmanın seyrini değiştiren detay sahte çıktı

Esenyurt polisi, 2 Aralık 2016’da saat 02.30 sıralarında bir ‘kadının intihar ettiği’ ihbarı üzerine olay yerine gitti. İki ve yedi yaşlarında iki çocuk annesi olan 31 yaşındaki Netice Taşdelen’in cesedi 5. katında oturduğu apartmanın arka tarafında bulundu. İddiaya göre Netice Taşdelen, beşinci kattaki evin balkonundan düşmüştü. Evde yapılan incelemede banyoda, mutfakta, bir battaniyede ve balkonun korkuluklarında kan izleri ile bir bıçak, bir de intihar mektubu bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, okuma yazması olmayan Netice’nin şüpheli eşi Abdulhakim Taşdelen tarafından banyoda bıçaklandığı belirtildi. Abdulhakim ve kardeşleri, Netice’yi yaralı halde battaniyeyle mutfak balkonuna taşıyıp aşağı attıkları, polisler gelene kadar delilleri yok ettikleri öne sürüldü.

Cinayette bir numaralı şüpheli olan Abdulhakim Taşdelen tutuklandı ve ‘eşini kasten öldürmek’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanığın 5 erkek kardeşi hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek’ten 5 yıla kadar, ‘kasten öldürme’ suçuna katılmaktan ise müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, Netice Taşdelen’in okur yazar olmaması nedeniyle intihar mektubunun ona ait olup olmadığının tespit edilemediği de belirtildi.

O MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde Taşdelen çiftinin 8 yaşındaki kızları Y., defterleri üzerindeki etiketlere ismini annesinin yazdığını söylemiş sanık avukatı da intihar mektubu ile etiketlerdeki yazıların karşılaştırılmasını istemişti. Davanın 3’üncü celsesi yaklaşırken bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda Netice Taşdelen’e ait olduğu iddia edilen “Canım 2 ailem, beni affedin. Sizi çok üzdüysem affedin. Canım 2 kızım Y.’umun doğum günü kutlu olsun… Canım annem, hani namus belası oluyor biriyle adın çıkıyor, ölümdür… Allah beni affetsin, canım aşkım bir tanemsin, sen çok temiz birisin, ben sana layık değilim. Ama seni çok seviyorum. Allah’ım canıma kıyıyorum” şeklindeki sözde intihar mektubunu incelediği belirtildi.

AYNI ELDEN YAZILMAMIŞTIR

Raporda Y.’un yazısı ile defteri üzerinde isim yazan etiketteki yazı ve bir beyaz eşya markasına ait fiş üzerindeki yazılar mektupla karşılaştırıldığı ifade edilerek yazıların inceleme konusu olan mektuptaki yazı içeriğinden farklı olduğu kaydedildi. İncelemeler sonucunda raporda yazılar arasında kısmi benzerlik olduğu belirtildi. Ancak ‘işleklik derecesi, alışkanlıklar, eğitim, istif, seyir, hız, baskı derecesi’ bakımından aynı elden yazıldıklarını gösteren nitelik ve yeterlilikte olmadıkları kaydedildi.