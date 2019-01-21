Soruşturma açıldı
Sosyal medya paylaşımları sonrası Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, 2017 yılına ait bir soruşturma nedeniyle Emniyet’e çağırıldı.
Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne giden Cemil Kılıç’a ifade vermesi için tebligat yapıldığı öğrenildi. Tebligatı alan Kılıç, “2017 yılındaki bir yazım ya da beyanım sonrası İstanbul Basın Suçları Bürosu soruşturma başlatmış. Hangi yazı olduğunu ya da suçun ne olduğuna ilişkin bilgilendirme yapılmadı. Hafta içi ifade vermeye gittiğimde öğreneceğim” dedi.
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