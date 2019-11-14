"Mektubu Trump'a takdim ettim"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. İki lider Oval Ofis’te 1 saat 15 dakika görüştü. Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Trump’ın eşi Melania Trump da yer aldığı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından heyetlerarası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, senatörlerle görüşüp daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında şunları söyledi:

YENİ SAYFA AÇMAKTA KARARLIYIZ

“Bugün Sayın Başkan ile gündemimizde yer alan konularda samimi görüşmeler kaydettik. Türk–Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminlerde ilerlemesi konusunda hemfikiriz. İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumları konusunda Sayın Başkan ile karşılıklı irademizi teyit ettik. DEAŞ’a karşı ortak mücadelemizin sürdürülmesinin önemine değindik.

ÜZÜNTÜ İLE KARŞILADIM

(Trump’ın mektubu) Bugün Sayın Başkan’a mektupları takdim ettim ve Ferhat Abdi Şahin gibi bir teröristin, ABD gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntü ile karşıladım. Yüzlerce insanımızın öldürülmesine sebep olan ve Apo’nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir. ABD tarafından bu şekilde karşılanması doğrusu bizi üzmüştür. Bu şahıs Rusya tarafından da bu şekilde karşılanmıştır. Hassasiyet içerisinde olmamız lazım. Bugün bize yarın bir başkasına. Bunlarla ilgili de belgeleri verdim. Hatta CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğu belgelemiş. Bu belgeyi de ben kendilerine takdim ettim. Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik.

Barış Pınarı harekâtı, terörle mücadelede yeni ve önemli bir adım atmıştır. PKK/YPG bu mutabakatı bozmak için askerimizi, sivilleri hedef alan provokatif saldırılar düzenliyor. Buna rağmen biz Suriye’de krize kalıcı çözüm bulmak için ABD ile olan mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK

Önümüze ikili münasebetleri dinamitleyecek yeni sorunlar koymaya gayret ediyorlar. 29 Ekim’de Temsilciler Meclisi’nde alınan kararların tam da bu amaca hizmet ettiğini ve ilişkilerimize gölge düşürme maiyetinde olduğumu Sayın Başkan ile paylaştım. Bu konuda alnımız ak, başımız dik özgüvenimiz tamdır. Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yanadır.

GERİ KABUL ETMEDE HEMFİKİRİZ

Ülkemiz DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele veren tek NATO ülkesidir. Hapishanelerimizde 1216 DEAŞ’lı var. Avrupadakiler başta olmak üzere kaynak ülkeleri geri kabule ikna etme konusunda Sayın Başkan ile ortak anlayışa sahibiz. Güvenli bölge çağrım hayata geçirilmediği için on binlerce masum hayatını kaybetti. 365 bin Suriyelinin kendi topraklarına geri dönüşünü sağladık Cerablus’ta. Sayın Trump ile başlattığımız projeyi hayata geçirebilirsek önümüzdeki dönemde geri dönenlerin sayısı daha da artacaktır.

FETULLAH GÜLEN’İN İADESİ

Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde kendilerine takdim ettik. Olayların faili olan insanın Amerika’da 400 dönüm bir arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri de idare etmesi kabul edilir bir durum değildir. Bu seyahatimizde belgeler ayrıca getirdik. Temenni ederim bu belgeler ışığında bizden nasıl teröristler istendiğinde biz veriyorsak onlar da bize bu teröristi verirler.

SORUNUMUZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE

Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kim bunlar, YPG/PYD, bunlar PKK’nın uzantılarıdır. Parlamentoda benim partimin 50’yi aşkın Kürt milletvekili vardır. Terörist teröristtir. Mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz.”

ÇOK GÜZEL ÜRETKEN BİR TOPLANTI

Cumhurbaşkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump baş başa, heyetlerarası ve senatörlerle görüşmelerin ardından kameraların karşısında geçti. Trump şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tutuklu bulunan Serkan Gölge’yi bıraktığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok farklı bir şekilde tutuklu haldeydi, bunun için de teşekkür ediyorum, çok iyi bir katkıydı kendisi tarafından. Önümüzdeki günlerde buraya gelecek. Bu bizim için oldukça güzel bir haber, Amerika için güzel bir haber. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok açık ve üretken bir toplantı gerçekleştirdik. Farklı maddelere değindik. Suriye’deki durumu konuştuk.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Türkiye ve ABD, olağanüstü başarılar elde etti ve daha da iyi bir duruma gelmesini bekliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanına ortaklığı ve işbirliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Barış içinde bir Ortadoğu’nun olmasını istiyoruz. Türkiye’nin yapması gerektiğini ve devam ettirmesi gerektiğini umuyoruz. Ateşkesin zor olsa da devam ettiğini düşünüyorum. Afganistan’da da oradaki DEAŞ ile mücadele konusunda birlikte Bağdadi’yi yok ettik. Bazı bölgelere giriş yapacağımızı biliyorlardı ve bize bu konuda oldukça yardımcı oldular. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşlarına teröre karşı sürekli olan mücadeleden dolayı teşekkür etmek istiyorum.

S-400 BİZİM İÇİN ZORLUK OLUŞTURUYOR

Ticaret ve güvenlik ekipmanları konusunda görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ABD’deki birçok savunma programına destek sağlıyor. Mesela F-35 uçaklarının parçalarını üretiyor. Türkiye’nin S-400’ü alması bizim için zorluk oluşturuyor. Bunu sürekli konuşuyoruz, umarım bu durumu da düzeltebiliriz. Güvenlik danışmanlarıyla S-400 sorununa çözüm getirmesi için konuştuk.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için talimat verdik. Ticaretimiz kat kat artabilir, yaklaşık 100 milyar dolar düzeyine getirmek istiyoruz. Hedefimiz iki ülke arasındaki ticareti artırmak. Anlaşmamız devam ediyor, hızlı bir şekilde yol kat ediyoruz. Amacımız ticaret ve yatırıma olan kısıtlamaları ortadan kaldırmak. Türkiye’nin de pazarını ABD’ye açmasını istiyoruz, bunu yapıyorlar zaten ciddi oranda. Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik sadece Ortadoğu’da değil. İki ülke arasında iyi bir dostluk oluşturmayı umuyoruz. İyi bir ilişkimizin olduğunu düşünüyorum.”

40 MİLYAR DOLAR ÇOK PARA

(Senatörlerle buluşma) Senatoyu aradım ve bazılarını çağırdım. Bugün 5 senatör aramıza katıldı. Bunlar Ortadoğu’da barış isteyen insanlar. Çok açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdik. Çok büyük ilerleme sağladık. (Suriyeli sığınmacılar) Erdoğan 40 milyar dolar harcadıklarını söyledi. Bu çok para. Başka kaynaklardan da bunu duydum. Avrupa’nın katkısı ise sadece 3 milyar. Yardım etmeleri gerekiyor. Bunu yapmayız ama o teröristleri serbest bırakırsak gitmek isteyecekleri yerler onları almayan Avrupa ülkeleri olacak. Çatışma sırasında bazı DEAŞ’lılar kaçmıştı. Ama önemli değil Türkiye onları tekrar yakaladı.”

BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, görüşmelerden önce açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamaktan şeref duyduğunu ifade ederek, “Sınır güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Ateşkes de devam ediyor. Kürtlerle görüştük gayet memnunlar. Biliyorsunuz askerlerimizi belli bir süre öncesinde çekmiştik. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi kesmemiz gerektiğini düşünüyordum. Kendi sınırlarımızı korumamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı’nı da gerçekleştirdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum. Sınırınızın güvende olmasından memnunuz. Sadece petrolü güvenceye almak için askerleri bıraktık. Cumhurbaşkanı ile dostuz. Uzun zamandır dostuz. İlk günden beri dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz. Bahsettiğimiz bölgede Türkiye’den de çok insan hayatını kaybetti. Bunun için de bir şeyler yapmamız lazım. Bu tek yönlü bir yol değil ” ifadelerini kullandı.

Trump, ticaret anlaşmasına değinerek, “Çok az ticaret yapıyoruz. Dünyanın en iyi ürünleri bizde. Ticari ilişkilerimizi dikkate değer oranda arttırmayı düşünüyoruz. 100 milyar dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şuanda 20 milyar dolar gibi bir rakam var ve bu 100 milyar dolara çıkabilir. Bu hızlı çok kısa sürede hızlıca 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. S-400’ler konusunu da konuşacağız, F-35’leri de konuşacağız” açıklamasını yaptı.

Trump açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

LİDERİNİ ÖLDÜRDÜK, MUTLUYUZ

“Türkiye DEAŞ’lıları yakından takip ediyor. Göreve geldiğimde DEAŞ’lılar her taraftaydılar. Biliyorsunuz yüzde yüzünü yok ettik. Geçen hafta da lideri ve kurucusunu da öldürdük. Bu başarıdan çok mutluyuz. İki numaralı ismi de ortadan kaldırdık. Üç numaralı ismin de da peşindeyiz. Bir numara olacağını düşünürken şu anda kaçıyor. DEAŞ konusunda çok başarılıyız. DEAŞ göreve geldiğim dönemle alakası yok. Dünyanın her yerinde savaşçısı vardı. Artık hapishanedeler. Türkiye’de yakın zamanda 100 DEAŞ’lıyı yakaladı ve onlarla ilgili gerekeni yapıyor.” m AA

Heyetlerarası görüşmeye AK Parti milletvekili Mahir Ünal ile MHP milletvekili İsmail Faruk Aksu da katıldı. Toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un önünde bulunan ‘Türkiye’nin Teröre Karşı Mücadelesi’ kitapçığı dikkat çekti.

İLETİŞİMLE SORUNLARI ÇÖZEBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan, “Pek çok kritik gelişmenin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Buradaki bazı çevreler stratejik müttefik ilişkisinin önemini kavrayamıyor. Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz samimi iletişim ile sorunları çözeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında 5 sektör üzerinde durmaya karar verdiklerini anlatan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede bu hedef doğrultusunda atılabilecek adımları ele alacaklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca, ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini vurguladı. “Siyasi gerilimler nedeniyle ekonomimize yönelik tehditkâr davranış sergilenmesi doğru değil” diyen Erdoğan ‘her konunun kendi mecrasında’ yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye en fazla yatırım yapan altıncı ülke olduğunun altını çizdi.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Ayrıca aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ile Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. (Razi CANİKLİGİL/WASHINGTON)

OVAL OFİS’TE SENATÖRLERLE BULUŞMA

m ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ABD’li senatörlerle bir araya geldi. Oval Ofis’teki buluşmaya Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Rick Scott, Ted Cruz, Jim Risch ve Joni Ernts katıldı.

Suriye’nin kuzeyi ve Kürtlerle ilgili sorular soran senatörlere güvenli bölgenin önemini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa’dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur. Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK’nın yan kuruluşlarıdır. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır.”