'Sorunları 3B ile çözeceğiz'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince, uçakla gittiği Yüksekova ilçesinden karayoluyla Hakkâri’ye geçti. İnce, Hakkâri’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis Kontrol Noktası’nda aracından inerek, görevli polislerle selamlaştı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden İnce, zaman zaman yağmurun etkili olduğu Hakkâri’de, konuşmasına başlamadan önce başındaki kasketi kendisini dinleyen kalabalığa attı.



‘EMEKLİLİĞİ GELMİŞ’

Önceki gün Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü hatırlatan İnce, "Akşam 21.00’de Sayın Erdoğan'a gittim. (Kalabalıktan yuh sesleri gelmesi üzerine) Emeklilik günleri gelmiş birisini yuhalamayın. Güzel gönderelim. Yuh yapmayın. Sayın Erdoğan'a da başarılar diledim. Kimseyi dışlamak istemiyorum, 81 milyonla barışmak istiyorum" dedi.



İnce, "Bir sorunumuz var: Kürt sorunu. Açık yüreklilikle söyleyeceğiz. Kürt sorunu nedir? Bir siyasal, kültürel, eksik demokrasi sorunudur. Say da say... Asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. Neden? Politikacı Diyarbakır’a, Hakkâri’ye gelir güzel laflar eder, Kürtlerin hoşuna giden laflar. Sonra başka bir yere gider bambaşka adam olmuş. Ben size söz veriyorum. Burada yapacağım konuşmayı Rize’de yapamazsam bu siyaseti yapmam ben. Ne ben sizi kandıracağım ne de FETÖ beni kandıracak. Yapamayacağımızı söylemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



ADİL PAYLAŞACAĞIZ

Sorunları kendilerinin çözeceklerini söyleyen İnce, şöyle devam etti: "Bu sorunları nasıl çözeceğiz? 3B ile çözeceğiz. Bir: Barışacağız. İki: Büyüyeceğiz. Üç: Bölüşeceğiz. Yani adil paylaşacağız. (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı manifestoyu da eleştirerek) 16 yıldır iktidardasın, ben gelecekte şunu yapabilirim diyebilir mi? Manifestoyu ben açıklarım. O iflas belgesi açıklayabilir."



İnce, kendisini dinleyenlere seslenerek, “Hukuk yoksa hiçbir şey yoktur. Bunu gerçekleştirmeye hazır mısınız? Sağ taraf, sol taraf hazır mı?” diye sorduktan sonra, “Bu sağ tarafta hiç ses yok. Bu sağcılar hep böyle zaten. Türkiye’yi yine sol taraf kurtaracak. Ne varsa yine orada var” dedi.



DEMİRTAŞ'I ANLATTI

MUHARREM İnce, dün geldiği Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaretine ilişkin şunları söyledi: "Sayın Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Akşener’i ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Demirtaş’ı ziyaret ettim, başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Espri yaptı hatta, ‘Muharrem hoca böyle olmuyor’ dedi. Nasıl olsun başkan dedim, ‘Her aday sırayla birer hafta hapis yatsın, hepsini ben yatmayayım’ dedi. Konuştuk, sohbet ettik.”



MAL BEYANINI PAYLAŞTI

MUHARREM İnce, mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini anımsatarak, “Geçen gün bana ‘Gariban cumhurbaşkanı adayı’ dedi. Mal beyanını YSK’ya verdik. Ama gizli verdik. Olmaz öyle gizli. Mal beyanımı basın mensuplarına dağıtıyorum. Sözüm söz siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Sorunları çözüp 5 yıl sonra emekli bir cumhurbaşkanı olarak torunlarımla birlikte Sümbül Dağı’na bakarak sabah demli bir çay içmek istiyorum” dedi. İnce, daha sonra mal bildirim formunu gazetecilere dağıttı. İnce’nin mal beyanında 4 silah, 5 otomobili var.



Bankada toplam 100 bin TL, 20 bin dolar ve 30 bin Euro’su olan İnce’nin 40 bin TL değerinde 225 gram Cumhuriyet altını da bulunuyor. İnce’nin 11 bin 725 TL ve 19 bin 602 TL’lik iki ayrı kredi borcu da mal bildiriminde görülüyor.



GÖSTERİN ERDOĞAN DA GÖRSÜN

MUHARREM İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesine ilişkin “Ben de o da basına yansıtmadı. Ancak bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım. Bana kinayeli bir şekilde dedi ki; ‘Hakkâri’ye gittiğinde orada Türk bayrağı olacak mı?’ dedi. Ben de ‘Tabii olacak’ dedim. Kameralar, gösterin Sayın Erdoğan da görsün bayrakları. Tek olan şey bir grubun olamaz, 81 milyonun olur, hepimizin olur. 81 milyonun cumhurbaşkanı olur. Aday olunca CHP rozetini çıkardım” dedi.