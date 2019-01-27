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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

"Sorulacak hesabımız vardır" dedi sert sözlerle yüklendi

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"Sorulacak hesabımız vardır" dedi sert sözlerle yüklendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

- Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır.

- Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz.

- Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir. 

- Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğiz.

- CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP ile gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş oluşum görenler, bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir?

- Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyor ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Zalimlere direnmek, haktan, hakikatten yana olmak demektir. Maduro'nun teslim olmaması, boyun eğmemesi, emperyalizmin esaretine girmemesi dileğimdir.

Ayrıntılar geliyor... 

 

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