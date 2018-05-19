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    Şort giyen hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'na rapor! Avukatından flaş açıklama...

    Hürriyet Haber
    19.05.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için tekme atan ve 3 yıl 10 ay hapse çarptırılan Abdullah Çakıroğlu’na Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi “Bipolar bozuklukluğu var” raporu verdi. Çakıroğlu’nun avukatı, “Beraat yolu açıldı. Çakıroğlu’nu hedef gösterenler özür dilemeli” dedi.

    Habertürk Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Çekmeköy’de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu, “kasten yaralama”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çakıroğlu’nun avukatı Şemsi Dak, karara itiraz etti.

    Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. “Tekme” davasındaki yargılama aşamasında müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, olaydan önce de psikolojik tedavi gördüğünü belirten Dak, vesayet altına alınması gerektiğini ifade ederek dava açtı.

    İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen vesayet davasında mahkeme, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor istedi. Psikiyatrik muayenesi yapılarak 3 uzman tarafından hazırlanan raporda, Çakıroğlu’nun “bipolar affektif bozuklukluğu” hastalığı olduğu belirtildi. Çakıroğlu’nun hastalığının iyileşme döneminde bulunduğu, ayırt etme gücünü etkilemediği kaydedildi.

    AVUKATI BERAAT İSTEDİ

    Bipolar bozukluk teşhisi üzerine Çakıroğlu’nun avukatı, dosyanın inceleme aşamasında bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi’ne hastane raporuyla beraber bir dilekçe sundu. Dak, raporu dayanak göstererek dosyanın hükmü veren mahkemeye iade edilmesi ve beraat kararı verilmesini talep etti.

    Çakıroğlu’nun “bipolar bozukluğu” bulunduğuna dair raporu dava kapsamında değerlendiren Avukat Dak, “Ceza davasında verilen Adli Tıp raporunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, bu yönüyle Çakıroğlu’na beraat yolu açılmıştır. Türkiye’de akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar kendilerini koruyan bir özel yasa bulunmadığı için mağdur durumuna düşmekte. Çakıroğlu’nu hedef gösterenler özür dilemeli” dedi.

    Etiketler: gündem
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