Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

“Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, baskı ne kadar fazla olursa olsun, asla bizi yıldıramaz. Biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Sabaha kadar TBMM çalıştı. İttifak ve seçim hileleri kanunu görüşüldü. ‘Oyumuzu arttırmadan, masa başında milletvekili sayısını nasıl arttırırız?’ Kanun bunu düzenliyor. Biri seçim, diğeri baraj derdinde. Yan yana geldiler, dediler ki ‘Bir seçim hilesi kanunu hazırlayalım ve bunu da Meclis’in görev yapmadığı pazartesi gününe denk getirelim, televizyonlar vermez, milletten kaçırırız.’ Niçin, seçimlerde hilenin nasıl yapılacağını kanun tek tek anlatıyor.

Biz ittifaklara karşı değiliz. İttifaka hiç gerek yok bu modelde. Bu yasa teklifinin yedi özelliği var. Haksız temsil artıyor, baraj fiilen artarak devam ediyor, Anayasa’nın eşitlik ilkesi ve temsilde adalet ilkesine aykırı, bu teklif seçim güvenliği ortadan kaldıracak, teklif aynı zamanda sopalı seçim hazırlığıdır, partilerin denetimini azaltmayı amaçlıyorlar. Sandığı seçmenden kaçırma planıdır. Vali istediği sandığı istediği yere kurdurabilecek.

Buradan bütün milletime sesleniyorum. Masa başında, ‘Biz milletvekilini arttıracağız’ diye yola çıkanları sandığa gömeceğiz. Bütün sandıklara sahip çıkacağız, bütün sandıklarda arkadaşlarımız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar 2019’da o zatı oradan aşağı indireceğiz. Seçimi hileli yollardan kazanacağını sanıyor, hileye izin vermeyeceğiz. İster kaymakamın olsun, ister muhtarın olsun, sel gibi akacağız ve sandıklarda kazanacağız.”

NBŞ’Lİ ÜRÜNÜ ALMAYIN

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları güçlü bir şirket, niye kapatıyorsunuz? Şimdi bunları satacağız, sonra kapatılacak, nişasta bazlı şekere imkân sağlanacak. Yurtdışından mısır gelecek, Türkiye’de şeker şurubu yapacaklar. Nişasta bazlı şekeri kim kullanıyorsa onun ürünlerini satın almayın. Yerli ve milliyiz diyorlar ya size bir örnek vereyim. Türk Telekom’un yüzde 100’ü yerli ve milliydi. Yabancılara satıldı. Hani siz milliydiniz, yerliydiniz? Şimdi Türk Telekom kârı yurtdışına götürüyor. Hükümet dut yemiş bülbüle dönmüş, ne yapacağız diyor. El koyacaksın, uluslararası tahkime gideceksin bu kadar basit. Yapamıyorlar. Bunların yerliliği milliği yoktur. Bunlar gayri millidirler. Yabancılara ve tefecilere çalışıyorlar.