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Fatma AKSU/İSTANBUL
24.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sonunda kalkıyor... Adalar’da 35 ‘turistik’ fayton kalacak

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Sonunda kalkıyor... Adalar’da 35 ‘turistik’ fayton kalacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından başlayan Adalar’daki fayton tartışmalarına nokta koydu.

İmamoğlu, “Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor. Tüm hizmetler İBB eliyle yapılacak” dedi. Ekrem İmamoğlu 6 aylık icraatlarını anlattığı basın toplantısında, Adalar’daki fayton kriziyle ilgili şunları söyledi:

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR OLACAK

Sonunda kalkıyor... Adalar’da 35 ‘turistik’ fayton kalacak

“Adalar’da toplu ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak elektrikli lastikli araçlarla yapılacak. Araçların dizaynı, Adalarla uyum içinde olacak. Turistik amaçlı gezilerde, belirli güzergâhlarda, yine ada yaşamına uygun yazlık tarzına uygun etrafı açık 2-4 kişilik elektrikli araçlar olacak. Bunun dünyada örnekleri var. Gerçek ihtiyaç sahipleri dışında kalan kişilerin kullandığı, bireysel elektrikli araçların yerine kapıdan kapıya hizmet verecek bir ulaşım sistemini de oluşturuyoruz. Adalar’da bisiklet kullanımına ayrı bir düzen getireceğiz. Heybeli, Burgaz ve Büyükada olmak üzere yaklaşık 35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi konusunda Adalar sakinlerinin ve çalıştayda katılan insanların genel bir kanaati var. Açıkçası bazı gruplar da, burada gönüllü çalışan gruplar da buna karşı. Turizm amaçlı, göstermelik de olsa 35 civarı fayton meselesine şahsen ben de karşıyım. 35 civarındaki fayton işletmesinin, İBB tarafından yapılması ve veterinerlikten ulaşım kurumlarına kadar, onların denetiminde sürdürülecek olmasına rağmen ben de sıcak bakmıyorum.

 

FAYTONCULARI YOK SAYMIYORUZ

Faytoncu mesleği yapan insanlarımızı asla yok saymıyoruz. Onların da bu süreç de hem ekonomik anlamda hem de manevi anlamda hem de mesleki anlamda zafiyete uğramadan süreci çözme adına da görüşmelerimiz sürüyor. Ama bu konuda kararlı olduğumuzu oradaki faytoncu hemşerilerimize duyurmak istiyorum. Adalardaki 1500 atla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hareket edeceğiz. Atlar evcil hayvan statüsünde. Faytoncular bırakmak isterse sahipsiz kalacakları için sahipsiz hayvan statüsüne geçecekler. Sahipsiz hayvanların koruması ile ilgili onların bir ortamda bakımıyla ilgili merkezler kurup geliştirme konusunda kararlıyız.” 

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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