Sonunda boşandı!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, oğlu Yiğitcan öldürülmeden bir buçuk ay önce boşanma davası açan Neriman Türkoğlu, yaşadığı travma nedeniyle tedavi gördüğü için katılmadı.

Nezir Türkoğlu da tutuklu olduğu için cezaevinden getirilmedi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli olarak boşanma davası açan Neriman Türkoğlu’nu duruşmada avukatı temsil etti. Mahkeme kamuoyunun yakından takip ettiği cinayetle ilgili tarafların duruşmada dinlenmesine gerek görmedi. Annenin talebi doğrultusunda tarafların boşanmasına karar verdi. Neriman Türkoğlu’nun oğlunu öldüren eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka istemediği öğrenildi.

“SANA ÖYLE BİR ACI VERECEĞİM Kİ UNUTAMAYACAKSIN”

Boşanma davasının geçen celse görülen duruşmasında ise tanık olarak dinlenen Neriman Türkoğlu’nun komşusu ile ağabeyi Nezir Türkoğlu’nu suçladı. Ağabey Adem Deniz, “Davalı baba ailesinin geçimini sağlamayan bir insandır. Alkol kullanır, eşine ve çocuğuna şiddet uygulayan birisidir. Eşini dövdüğü zamanları bilirim. Davayı açan kardeşimin şiddet nedeniyle savcılığa şikayeti olmuştur. Çocuk vefat etmeden 2 ay önce doğalgazı açıp çocuğu zehirlemeye çalıştı. Çocuğu kurtardık. Şu an kardeşim psikolojik tedavi görüyor, çalışmıyor” dedi.

Neriman Türkoğlu’nun komşusu Sevilay Nezir de, “Ben 25 yıldır davacının komşu annesiyim. Eşine ve çocuğuna şiddet uygulamış, maalesef çocuğunu öldürmüştür. Anne evde tespih kenarı yaparak geçimini sağlamaya çalışırdı. Çocuk ölmeden 1.5 ay önce davalı baba, davacı anneye “sana öyle bir acı vereceğim ki bunu unutamayacaksın” diye telefonda söylemişti. Ben de duydum. Ama davacı buna inanmadı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih’te 5 Kasım 2017 günü Nezir Türkoğlu, 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan’ı 16 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. İddianamede oğlunu almak için taksiyle yola çıkan Neriman Türkoğlu’na telefon açan sanık babanın, “Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al” dediği iddia edilmişti. Sanık babanın evden çıkarken de komşulara, "Çocuğu öldürdüm annesine haber verin" dediği öne sürülmüştü. İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten yakın akrabayı öldürmek”suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Nezir Türkoğlu, son duruşmada eşinin kendisiyle barışmadığı için durumun bu noktaya geldiğini iddia etmişti. Yaşadığı travma nedeniyle halen tedavi gören Neriman Türkoğlu ise şiddet gördüğünü ve babasının çocuğu daha önce de öldürmeye çalıştığını iddia etmişti.

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