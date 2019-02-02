Sonuç çıkmadı
ANTALYA’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar’ı (20) arama çalışmalarının 10'uncu gününde de sonuç çıkmadı.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 72 kişi katıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 10. gününde yeniden başladı. Arama çalışmaları kapsamında toprak altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor
Denizdeki 28 dalgıca sahil güvenlik botları da eşlik etti. Bölgeye gelen 7 balıkçı teknesi de sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde denize ağ atarak çalışmalara katıldı.
Buse'nin babası Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalara yarına kadar ara verildi.
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