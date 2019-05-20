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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.05.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Sönmezateş: Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı

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Sönmezateş: Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sönmezateş, Muğla'da görülen Cumhurbaşkanına suikast davasında yargılanarak 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını beyan ederek, aynı eylemi nedeniyle hakkında mükerrer yargılama yapıldığını söyledi.

Çatı davanın sivil sanıklarından Birol Kurubaş ile aralarında geçen bir konuşmayı aktaran Sönmezateş, "Aşağıda bir kulis var, burası bir sahneyse aşağısı da sahne arkası. Bir gün Birol Kurubaş ile konuştum, 'Ben, sizinkiler tarafından tuzağa düşürüldüğümü düşünüyorum.' dedim." ifadelerini kullandı.

Ergenekon ve Balyoz döneminde darbe olması halinde kendisine o zaman da görev verileceğini anlatan Sönmezateş, "Ergenekon ve Balyoz döneminde bir darbe olsaydı benim o darbede de görevim vardı. Ama o sepete öyle insanlar atıldı ki masum öyle insanlar mağdur edildi ki sonuca gidilemedi." diye konuştu.

"GÖREV BAŞARISIZ OLDU"

"Darbeyi neden kabul ettin?" sorusuna cevap veren Sönmezateş, "Ben 15 Temmuz'da bir askerdim. Emir komuta zinciri içerisinde bir emir aldım ve emir verdim. Görev başarısız oldu, ben bu emirleri vermedim diyemem ki. Sorumluluğum vardı, aldım." açıklamasını yaptı.

Sönmezateş, hakkındaki yurtta sulh konseyi üyeliği suçlamasının doğru olmadığını ve darbenin planlanmasında yer almadığını savunarak, "Ben Marmaris dışında hiçbir yer için emir vermedim. Yaşanan birçok olayı da tasvip etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Konsey üyesi olarak gösterilen 38 kişinin bir araya gelerek darbe planlaması yapamayacağını ileri süren Sönmezateş, aynı davada yargılandığı bazı sanıkların isimlerini vererek onların FETÖ'cü olmadığını iddia etti.

Kendisiyle birlikte Cumhurbaşkanına suikast girişiminin faillerinden eski binbaşı Şükrü Seymen'in "darbe itirafı" niteliğinde ifade verdiğini hatırlatan sanık Sönmezateş, "Bu devran bir gün değişse içeridekiler dışarı, dışarıdakiler içeri girse ben yine içerideyim." şeklinde konuştu. 
Darbe girişiminden sonra yaşanan ordudan ihraçları eleştiren Sönmezateş, Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte Türkiye'nin yön değiştirdiğini ileri sürdü.

Ergenekon ve Balyoz kumpasları sonrası mağdur edilen subayların yerine FETÖ'cü askerlerin terfi ettiğine dair yorumlar hakkında da konuşan Sönmezateş, "Ergenekon-Balyoz sürecinde darbe yapabilecek kişiler tasfiye edildi FETÖ eliyle. Onları yargılayan savcı ve hakimler şimdi içeride. Tasfiyeler sonrası albaylar general oldu, tuğgeneral hiçbir şeydir. Bakın hiç ayırmadan söylüyorum, Ergenekon ve Balyoz süreci olmasaydı Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı." beyanında bulundu.

Davanın görülmesine devam ediliyor. 

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