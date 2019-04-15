Sönmez gözaltına alınıp bırakıldı
SOSYAL medya hesabı üzerinden ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla dün sabaha karşı Üsküdar’daki evinde gözaltına alınan iktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez, dün savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Sönmez savcılıktaki ifadesinde şöyle dedi: “’Mustafa Sönmez@mustfsnmz’ rumuzlu twitter hesabı bana aittir. 10 yıldır bu hesabı kullanmaktayım. Ben, gazeteci ve ekonomi yazarıyım. Söz konusu video Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesinde sosyal medyada başka kullanıcılar tarafından paylaşılmıştır. Bu videoyu ben çekmedim. Diğer paylaşımlarımda ve yorumlarımda da herhangi bir kimseye hakaret kastım yoktur. Paylaşımlarım tamamen düşünce özgürlüğü kapsamında gazeteci olarak sosyal medya hesabımdan yazmış olduğum görüşlerime ilişkindir. Paylaşımlarımda suç içerikli herhangi bir ifade veya görsel yoktur.”
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