ŞÖNİM devreye girdi! Yaklaşınca uyarı veriyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞÖNİM devreye girdi! Yaklaşınca uyarı veriyor...
GeriGündem ŞÖNİM devreye girdi! Yaklaşınca uyarı veriyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
19.10.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

ŞÖNİM devreye girdi! Yaklaşınca uyarı veriyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ŞÖNİM devreye girdi! Yaklaşınca uyarı veriyor...

Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Keziban A'yı ölümle tehdit ettiği ileri sürülen eşine elektronik kelepçe takıldı.

Yaklaşınca alarm veriyor... "Ölmek istemiyorum"

Antalya'da yaşayan kuaför 44 yaşındaki Keziban A, 27 yıl önce hayatını Y.A. ile birleştirdi. Evliliğinden bir çocuğu dünyaya gelen Keziban A, 2 yıl önce şiddet gördüğü iddiasıyla eşi hakkında şikayette bulundu ve boşanma davası açtı.

Keziban A'nın şikayeti üzerine Y.A. hakkında evden uzaklaştırma kararı verildi. Y.A'nın dava süresince uzaklaştırma kararına uymaması üzerine devreye Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) girdi.

ŞÖNİM'in girişimi ve Antalya 2. Aile Mahkemesi'nin kararıyla Y.A'ya elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda elektronik kelepçe takılan Y.A, 6 ay süreyle eşinin yakınına yaklaşamayacak. Keziban A. ise elektronik kelepçe takılan eşinin yaklaşması halinde uyarı veren cihazı bir an olsun yanından ayırmıyor.

Keziban A, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektronik kelepçeye rağmen korku içerisinde yaşadığını belirtti.

ŞÖNİM devreye girdi Yaklaşınca uyarı veriyor...

Evinden çıkmaya korktuğunu ifade eden Keziban A, "Eşim sürekli ölümle tehdit ediyor. Bana telefonda 'Kefenimi giydim sen de kefenini hazırla' dedi. Yıllarca şiddet gördüm. Çocuğum için susmuştum. Öldürülmekten korktuğum için boşanma davasını açtım. Ölmek istemiyorum. Boşanmak ve hayatıma yeniden başlamak istiyorum." dedi.

Elektronik kelepçenin kendisi için bir hayat sigortası olduğunu anlatan Keziban A, "Bana yaklaşınca cihaz uyarı verecek ve benim aramama gerek kalmadan otomatik olarak kolluk kuvvetleri devreye girecek. Cihaz, kaç metre yaklaştığını bile gösteriyor. Bu cihaz ile kendimi daha güvende hissetmeye başladım." diye konuştu.

ŞÖNİM devreye girdi Yaklaşınca uyarı veriyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı
Sen El-Kaide ve DEAŞ ile masaya oturur musun?
‘Türkiye istediğini elde etti’
Havalı tüfekli canavar... Parktaki 9 çocuğu vurdu