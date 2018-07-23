‘Sonik patlama’ korkuttu
ANKARA’da dün saat 15.00 sıralarında duyulan şiddetli patlama sesi şehrin büyük bir kesiminde korku yarattı.
Yapılan çok sayıda bomba ihbarları üzerine emniyet güçleri de sesin kaynağına ilişkin çalışma başlattı. Patlama sesinin Kazan ilçesi yakınlarından geldiğinin anlaşılması üzerine bölgeye terör ve istihbarat ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu patlama sesinin TAI pilotunun, bir uçağı test ederken ses duvarını aşmasından kaynaklı olduğu anlaşıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca da şehrin dört bir yanından duyulan patlama sesiyle ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Topaca açıklamasında, “Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAI Genel Müdürlüğü’nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesini kullandı.
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