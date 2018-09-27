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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2018 - 07:26, Son Güncelleme:

Songül Yarbay'a hakarete mahkemeden ders gibi karar

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Songül Yarbay'a hakarete mahkemeden ders gibi karar

Şırnak’ta şehit düşen Yarbay Songül Yakut’a sosyal medyada hakaret eden kişi ‘ertelemesiz’ 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şehidin ablası Hüsniye Yakut, 'Bu hakaret tüm şehitlerimizeydi. Mahkeme adeta ders niteliğinde bir karar verdi' dedi.

Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan atanan ilk kadın subay olan ve Şırnak'ta geçen yıl şehit düşen yarbay Songül Yakut'a(41) hakarete ceza çıktı. FETÖ kumpasıyla açığa alınan daha sonra haklı hukuk mücadelesini kazanarak görevine geri dönen yarbay Yakut'a, sosyal medya hesabından "Gebersin abi ya şu kadınları orduda vs görünce deli oluyorum" şeklinde hakaret eden Cumaali Cengiz'e (25) verilen hapis cezası, ders niteliği taşıyor.

Hukuki süreç, abla Hüsniye Yakut'un Cengiz'in hakaretini yargıya taşımasıyla başlamıştı. Abla, Adana Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık anında soruşturma açtı. Yargılama sonunda da Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ayşegül Türkkan, ders niteliğinde bir kararın altına imza attı. Mahkeme, "Sanığın ileride tekrar suç işlemekten kaçınacağına dair kanaat oluşmadığı", "Dosyaya yansıyan olumlu davranışları bulunmadığı" kaanatine vardı ve ertelemesiz 14 ay hapis cezasına hükmetti. Kararda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevrilmesi uygulanmadığı için Cengiz 14 ay hapis yatacak.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARINA SAYGISIZLIK ETMİŞTİ"

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Abla Yakut "Mahkeme adeta ders niteliğinde bir karar verdi. Bu karar aynı zamanda binlerce kadın güvenlik görevlimiz için de önemli. Songül bizim beş kardeşin en küçüğüydü. Ailemizin nadide bir çiçeğiydi. Karıncayı bile incitmeyecek kadar güzel yürekli bir kardeş, vatanına çok bağlı bir askerdi. Sosyal medyada bu çirkin hakareti görünce çok üzülmüştüm. Bu hakareti ile sadece şehidimizin manevi hatırasına değil, tüm aziz şehitlerimizin hatıralarına saygısızlık etmişti" dedi.

5 kardeşin en küçüğü olan Yakut, Şenoba'da geçen yıl düşen helikopterde tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindeki 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, albay Oğuzhan Küçükdemirkol, albay Gökhan Peker, yarbay Songül Yakut, binbaşı Koray Onay, yüzbaşı İlker Acar, yüzbaşı Nuri Şener, başçavuş Mehmet Erdoğan, uzman çavuş Zeki Koç, pilot yüzbaşı Serhat Sığınak, pilot üsteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, başçavuş Fevzi Kıral ve pilot uzman çavuş Hakan İncekal Şenoba Hudut Tugayı'nı denetleyip, iftar yaptıktan sonra bindikleri helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu. 

 

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