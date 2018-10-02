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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta) (DHA)
02.10.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Soner'in son fotoğrafı ortaya çıktı

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Soner'in son fotoğrafı ortaya çıktı

ISPARTA’nın Şarkikaraağaç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan Soner Tevfik Kaygısız’ın (23) kazadan önce sağdıcı olduğu arkadaşının düğününde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Kaygısız’la aynı kazada ölen damadın babası Metin Dağhan (48) da fotoğrafta yer aldı.

Şarkikaraağaç’ta geçen 18 Eylül günü Soner Tevfik Kaygısız’ın kullandığı otomobil, bir taksi ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, Isparta Şehir Hastanesi’nde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Kaygısız’ın ailesiyle görüşen hastanenin Organ Bağış Merkezi, organ bağışı teklifinde bulundu.

Sonerin son fotoğrafı ortaya çıktı
Kaygısız’ın ailesinin teklifi kabul etmesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nden gelen organ nakil ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonla, Kaygısız’dan alınan karaciğer Antalya’ya, kalp İzmir’e, 2 böbrek de Konya’da 2 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

Sonerin son fotoğrafı ortaya çıktı
Kaza günü Soner Tevfik Kaygısız’ın düğünü olan bir arkadaşının sağdıcı olduğu öğrenildi. Düğün için kendi otomobilini de gelin arabası gibi süsleten Soner Tevfik Kaygısız’ın tören bittikten sonra gelin ve damadı evlerine bırakıp, kendi evine döndüğü sırada kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Şarkikaraağaç’ta hayvancılıkla uğraşan Soner Tevfik Kaygısız’ın bekar ve ailesinin iki çocuğundan büyüğü olduğu belirtildi.

Sonerin son fotoğrafı ortaya çıktı
Aynı kazada Soner Tevfik Kaygısız’ın damat olan arkadaşının babası Metin Dağhan da olay gecesi yaşamını yitirmişti. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü H.E.’nin (26) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Soner Tevfik Kaygısız’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Şarkikaraağaç ilçesindeki Merkez Camii’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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