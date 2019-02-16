Sonat için kritik sürece girildi... 2 hafta çok önemli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSonat için kritik sürece girildi... 2 hafta çok önemli
GeriGündem Sonat için kritik sürece girildi... 2 hafta çok önemli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
16.02.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Sonat için kritik sürece girildi... 2 hafta çok önemli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sonat için kritik sürece girildi... 2 hafta çok önemli

Antalya'da tedavi gören ve kritik sürece girdiği belirtilen 14 yaşındaki lösemi hastası Sonat Emre Özcan için 2 hafta içerisinde uygun ilik bulunması gerekiyor.

8
  • Sonat için kritik sürece girildi
  • Sonat için kritik sürece girildi
  • Sonat için kritik sürece girildi
  • Sonat için kritik sürece girildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL teşhisi konulan Sonat Emre, 4 yıldır hastane koridorlarında uygun ilik bekliyor. 

Sonat Emre Özcan'ın annesi Sinem Güney Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu için yüzde 100 uyumlu ilik bulunması gerektiğini söyledi. Ailede ve akrabaları arasında uygun donör bulunmadığını aktaran Kuru, Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapıldığını ancak şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

Bulunamadığı takdirde oğlunun yarı uyumlu nakile gireceğini ve bu durumun da yarı yarıya hayat şansı anlamı taşıdığını dile getiren Kuru, "Bu istediğimiz bir durum değil ama mecbur kalırsak uygulanacak. Zamanımız çok daraldı, 2 hafta kadar bir zamanımız kaldı. İnsanlar hızlı hareket ederlerse çok daha iyi olacak." dedi.

Kan testlerinin uzun sürdüğüne işaret eden Kuru, sadece kendi oğlu için değil, ilik nakli bekleyen tüm çocuklar için insanlara Türk Kızılayına gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. 
Bir anne olarak en büyük acıyı yaşadığını anlatan Kuru, "Ne kadar çok kişi o kadar şans. Bu kadar insan verdi ama hala bir sonuç alamadık.

Çünkü genetik ikizini arıyoruz, yani aynı çocuktan birini daha arıyor gibiyiz. Zor bir durum. Ne kadar çok kişi o kadar fazla ihtimal. O yüzden herkesten zaman kaybetmeden kan bağışında bulunmalarını istiyorum." diye konuştu.

4 yıldır sancılı bir süreç geçirdiklerini vurgulayan Kuru, oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eski CEO'nun şok intiharı

'Ekstrem olaylar' arttı. Rekor o ilçede...

Peribacalarında 15 yapı bugün yıkılacak

YSK Başkanı'ndan açıklama: 'Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin'