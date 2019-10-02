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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)- İHA
02.10.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Son yılların en büyük operasyonu! 1 ton 800 kilo ele geçirildi

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İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarına ara vermeden sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo skunk maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona daha imza attı.

Balkan ülkeleri üzerinden yasadışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, son 15 günde 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.

Avrupa yakasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde çok sayıda adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ve silahlar ele geçirdi.


Toplam 1 ton 881 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelerin, İstanbul’da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ileri sürüldü.

Ele geçirilen skunk, eroin ve kokainleri Türkiye’den Avrupa piyasasına sürmek isteyen şebekenin arkasında, Avrupa’nın dört bir yanına yayılmış büyük suç organizasyonlarına yön veren uyuşturucu kartelleri olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan İstanbul’da yıl başından bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 20 tonun üzerinde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği öğrenildi.

 

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