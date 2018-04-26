‘Son turda CHP’nin adayını destekleyeceğiz’

CHP’YE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen kadın muhtarlarla kahvaltıda buluşan Akşener özetle şunları söyledi: “Sanki bu seçim tarihini biz istemişiz gibi şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı çemkirip duruyor. Erken seçim muhteremler için ‘vatan hainliği’ ile eşti. Kelimenin tam anlamıyla bir dümen döndürüldü. Bir baktık YSK’da saç saça baş başa kavga var. İYİ Parti’nin seçime girip girmemesi konusunda insanlar birbirine düşmüş. 5 ‘evet’, 5 ‘hayır’, üyenin biri yok. Huzurunuzda tekrar CHP Genel Başkanı’na ve CHP’den bir parti görevi olarak yani bir transfer değil partimizin grup kurmasına vesile olan demokrasi kahramanı kardeşlerimize, milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu kardeşlerimize yapılan yakıştırmaları misliyle sahiplerine iade ediyorum.

ABİLER NİYE HIRÇINLAŞTI

Abiler niye hırçınlaştı, niye hopladı? Yüzler, gözler değişti; çarpıldı hepsinin suratı. Aramızda doktorlar var, psikiyatrist olan var mıdır bilemem bir inceleme yapmalarında fayda var. Neyle karşı karşı olduğumuzu bilelim, ona göre tutum alalım. Sadece İYİ Parti’nin seçime katılabilmesi için bir fedakârlık var ortada. O insanları istismar etmeyi istemiyorum. Adaylığımı, partiyi kurmadan ilan etmiştim. Bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP’nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz. Bu birlikteliği yani referandumda ‘hayır’ için mücadele ederken oluşmuş bu birlikteliği bozan, inciten taraf kesinlikle biz olmamalıyız, olmayacağız.

ADAYLIĞIMI GERİ ALMAM

Üzerimde Sayın Abdullah Gül’ün çatı adayı olmasına ilişkin demokratik bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Abdullah Gül’ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Abdullah Gül, aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde 100 bin imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değildir.”



