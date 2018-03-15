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    Son sözü 'kurtarın beni' oldu, cesedine ulaşıldı

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    15.03.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da dün akşam falezlerden düşen gencin cesedi denizde bulundu. Ölen kişinin Ufuk Karakaya (21) olduğu belirlendi.

    Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Atatürk Parkı yanındaki falezlere gelen bir erkek, iddiaya göre 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Bu sırada çevrede balık tutanlar durumu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düşen kişinin denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışma sonrası aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalar sabaha ertelendi.

    SON SÖZÜ 'KURTARIN BENİ' OLDU 

    Olayı görgüğünü öne süren Ayhan Tekben, falezler kısmında arkadaşıyla oturduğu sırada çevredekilerin "denizde biri var" demesi üzerine bölgeye ışık tuttuğunu söyledi. Birinin çırpındığını, kendilerinden yardım istediğini belirten Tekben, denizdeki kişiye dayanmasını, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

    Yardım isteyen erkek şahsı kurtarmak için denize duba attıklarını söyleyen Tekben, "Yüzme bilmediği için dubaya ulaşamadı, bize sürekli 'İmdat, kurtarın beni.' diye bağırıyordu. 15 dakika boyunca çırpındı, sonra gözden kayboldu." dedi.

    BU SABAH CESEDİNE ULAŞILDI 

    Sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalar deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ettirildi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bölgeye gelen deniz polis ekibinden 2 dalgıç, kıyıdan 100 metre açıkta, denizin dibinde bir erkeğe ait ceset buldu. Bota alınan cesedin, Ufuk Karakaya olduğu belirlendi. Karakaya’nın cesedi Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Son sözü kurtarın beni oldu, cesedine ulaşıldı

    Etiketler: falezden düşen genç , antalya , falez , gündem
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