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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
05.10.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi... Ataköy’deki Baruthane arazisinin kaderi belli oldu

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi... Ataköy’deki Baruthane arazisinin kaderi belli oldu

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan ve halen imar planında inşaat yapılması mümkün olan Ataköy’de 564 ada 160 parselde yer alan Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle Millet Parkı olarak yapılması kararlaştırılan araziye ilişkin çalışmalar başladı.

2010 yılında mevcut alanı kiralayan özel sektör firması tarihi yapıların da bulunduğu bu alanda dev kulelerden oluşan proje geliştirip kazı çalışmalarına başladı. TOKİ tarafından 49 yıllığına kiralanan ve üzerinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelenin yapılması öngörülen Blumar Projesi’ne ilişkin çalışmaların durdurulması için vatandaşlar dava açtı. TOKİ açılan davalar üzerine ve tarihi alanın amacı dışında kullandığı için özel sektör firması ile 2017 tarihinde sözleşmeyi feshetti. Yaklaşık 2 milyar TL’lik kazançtan vazgeçen TOKİ, geçen yıl araziyi özel sektör firmasından teslim tutanağı ile geri alıp vatandaşların nefes alabileceği yeşil bir alana çevirmek için çalışma başlattı. 

Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi... Ataköy’deki Baruthane arazisinin kaderi belli oldu

İçinde tescilli tarihi binalarında bulunduğu arazinin yeşil alana çevrilmesi için bu yıl başında TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Arazi üzerinde alternatif projeler geliştirildi.

Mevcut alan, 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğini alan proje kapsamında arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar aslına uygun olarak restore edilecek. Geri kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek.
Ataköy sahilinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelen yapılması planlanan tarihi Baruthane binalarının bulunduğu 60 bin metrekarelik araziye şimdi Millet Parkı yapılacak. Geçtiğimiz Mart ayında,  İBB meclisinde onaylanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında imzalanan anlaşmaya göre, arazinin kullanım hakkı 25 yıllığına İBB’ye verildi. Bu alanda park, restoran, kafeterya ve sosyal tesis yapılacak.

Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi... Ataköy’deki Baruthane arazisinin kaderi belli oldu

CHP’Lİ BAŞKAN PROJEYİ SAHİPLENDİ

Öte yandan, Bakırköy Belediye Başkanı  Bülent Kerimoğlu, Bakırköy halkının büyük desteğiyle verdikleri hukuki ve siyasi mücadelenin sonunda Ataköy sahilinde  200 bin metrekare kapalı alandaki inşaatın yapılamadığını söyledi. Ataköy sahilinin yüksek binalardan dolayı adeta Çin Seddi gibi olduğunu söyleyen Kerimoğlu şunları söyledi: “Ataköy sahili maalesef utanç verici bir şekilde adeta Çin Seddi gibi. Halkımızın güneşini, rüzgarını ve denize ulaşımını kesen bu yapıların ruhsatına  kim imza attıysa  ben de lanetliyorum. Ataköy sahilinde kalan son 60 bin metrekarelik toprak parçasında da yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda inşaat yapılmak istendi. Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy halkının büyük çabası ve gayretiyle biz Ataköy 160 parselde yapılmak istenen inşaata müsaade etmedik. Bugün burada eğer TOKİ(Toplu Konut İdaresi) Parkı çalışması başladıysa, bunun arkasında Bakırköy halkının direnci ve Bakırköy Belediyesi’nin hukuk nezdinde büyük mücadelesi vardır.“

Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi... Ataköy’deki Baruthane arazisinin kaderi belli oldu

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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